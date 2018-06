Oxfam: duizenden kinderen in de knel op Frans-Italiaanse grens

Een groep van zo’n 16.500 migranten zwerft zonder goede opvang in het grensgebied tussen Italië en Frankrijk. Dat meldt Oxfam vrijdag in een rapport op basis van de verslagen van vrijwilligers die hen proberen te helpen. Ongeveer een kwart van de migranten is minderjarig, zonder begeleiding. Zij worden door de Franse autoriteiten geregeld geweigerd of zelfs mishandeld. Dat is in strijd met zowel Europese als Franse wetgeving, aldus Oxfam.

De migranten, onder wie ook vluchtelingen, proberen zich in Europa te vestigen. De Italiaanse asielvoorzieningen zijn overvol, waardoor veel mensen zich genoodzaakt zien door te reizen naar Frankrijk. Ook daar kunnen ze echter niet zomaar terecht, waardoor ze in officiële en illegale migrantenkampen in en rond het Italiaanse plaats Ventimiglia belanden, waar de voorzieningen lang niet altijd op orde zijn.

Kinderen

Uit gesprekken met de migranten blijkt dat een op de vier onbegeleid en minderjarig is. Dat geeft ze volgens asielregels recht op opvang en een voogd, maar die blijken de kinderen en jongeren lang niet altijd te krijgen.

Verschillende minderjarigen meldden dat ze bijvoorbeeld uit de trein werden gegooid door Franse functionarissen, of dat hun schoenzolen werden afgesneden zodat ze na hun uitzetting naar Italië de reis naar het buurland niet nog eens zouden ondernemen. De grenspolitie zou zelfs de leeftijd van kinderen in hun papieren vervalst hebben. Volgens Oxfam hebben de Franse autoriteiten al erkend dat de grenswachten in twintig gevallen de wet hebben overtreden, maar is er sindsdien weinig veranderd.

Vierduizend

Vrijwilligers hebben in de eerste vier maanden van dit jaar vierduizend migranten zien aankomen in Ventimiglia. Een deel van hen komt terecht in het officiële kamp Roja. Anderen zouden afgeschrikt worden door gebrekkige informatievoorziening, de aanwezigheid van veel politie en het feit dat er verplicht vingerafdrukken worden afgenomen, aldus het rapport. Honderden mensen hebben geen toegang tot basale levensbehoeften zoals schoon drinkwater.

Van alle migranten in het gebied is volgens Oxfam 55 procent afkomstig uit Soedan of Eritrea. Asielzoekers uit die landen krijgen in Europa vaak een status. De rest komt uit landen als Syrië, Afghanistan en Marokko. Oxfam werkt in het gebied samen met de Italiaanse organisatie Diaconia Valdese in het project OpenEurope om de migranten te voorzien van informatie, juridisch advies en basisbehoeften als kleding, dekens en tandenborstels.