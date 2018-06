OM Amsterdam opent onderzoek naar lek burgemeestersbenoeming

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onderzoek geopend naar een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie van de Amsterdamse gemeenteraad. Dit bevestigt het OM na berichtgeving in De Telegraaf. De voorzitter van de commissie, Johnas van Lammeren, deed aangifte nadat de krant vertrouwelijke informatie in handen bleek te hebben over de procedure van de burgemeestersbenoeming.

De Telegraaf berichtte onder meer over de manier waarop de vertrouwenscommissie overlegt. Ook publiceerde de krant een zogenoemde “profielschets” waar de nieuwe Amsterdamse burgemeester volgens de vertrouwenscommissie aan moet voldoen. In deze schets wordt iemand beschreven met “humor en relativeringsvermogen”.

De gemeenteraad zoekt een geschikte opvolger voor Eberhard van der Laan. Wie wordt de burgemeester van Amsterdam?

Vervolgonderzoek

Het doorspelen van dit soort vertrouwelijke informatie is in strijd met de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenscommissie en daarmee strafbaar. Lekken kan onder meer bestraft worden met boetes en werkstraffen. Volgens De Telegraaf zijn twaalf betrokken raadsleden “urenlang doorgezaagd” over hun contact met journalisten. Het OM kan dit niet bevestigen omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Het OM zegt vrijdag het politie-onderzoek momenteel te bekijken, om vast te stellen of er een strafbaar feit is gepleegd. Als dit het geval is, pakt de rijksrecherche een vervolgonderzoek op.

De benoeming van een nieuwe burgemeester in Amsterdam zorgde de afgelopen maanden voor veel commotie. Na een eerste ronde hadden te weinig “geschikte kandidaten” gesolliciteerd, waarna de procedure opnieuw opgestart werd, een zeldzaamheid.

Vervolgens solliciteerden 85 kandidaten naar het ambt van burgemeester, drie keer zoveel als in de eerste ronde. Onder meer de namen van Femke Halsema, Wouter Bos en Rob Oudkerk zijn gevallen.