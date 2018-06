Miljardenovername AT&T en Time Warner voltooid

Telecombedrijf AT&T heeft entertainmentgigant Time Warner overgenomen voor 81 miljard dollar (ruim 70 miljard euro), meldt persbureau AP. De overname zat er al sinds 2016 aan te komen, maar werd vertraagd doordat het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de rechter stapte uit angst dat het bedrijf te veel macht in handen zou krijgen. Eerder deze week keurde een rechter de overname goed.

Op de fusie kwam de afgelopen jaren veel kritiek. Hoewel AT&T en Time Warner geen directe concurrenten zijn, werd gevreesd dat een gefuseerd bedrijf een monopoliepositie in de media- en entertainmentindustrie zou krijgen. Time Warner heeft onder meer betaalzender HBO en CNN in handen, twee belangrijke namen op de Amerikaanse televisiemarkt.

Niet alleen zouden andere bedrijven geen ruimte krijgen op de markt. Men was ook bang dat het nieuwe AT&T de rekeningen van de televisiekijker flink zou kunnen opschroeven. Ook president Trump sprak zich fel uit tegen de megaovername, voornamelijk vanwege zijn afkeer van CNN. Volgens Justitie had de rechtszaak niets te maken met Trumps opvattingen.

Niet genoeg bewijs

Eerder deze week werd de overname toch goed gekeurd. Volgens de rechter had Justitie niet genoeg bewijs geleverd dat concurrentie in het gedrang zou komen. De Amerikaanse Justitie heeft bekendgemaakt niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, waarna de overname voltooid kon worden.

AT&T is het grootste telecomconcern ter wereld, dat onder meer televisie- en telefoonverbindingen levert. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 136 miljard euro. Time Warner is een mediaconglomeraat waar onder meer HBO (dat series als Games of Thrones uitzendt), Warner Bros. (bekend van de Harry Potter-films), DC Comics (Batman en Spiderman) en nieuwszender CNN onder vallen. De omzet van Time Warner was vorig jaar 26,5 miljard euro.

Volgens AT&T ontstaat met de overname van Time Warner een “nieuwe aanpak van de media- en entertainmentindustrie voor consumenten, ontwikkelaars, uitzenders en adverteerders”.