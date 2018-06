Met Minecraft zet Netflix een voorzichtige stap in games

Netflix heeft een deal gesloten om de game Minecraft: Story Mode (2015) op haar streamingservice aan te bieden, bericht nieuwssite Techradar. Het bedrijf is „niet van plan om de wereld van gaming in te gaan”, maar games worden toenemend cinematografisch en de dienst had wel zin in een interactief verhaal, zei Netflix in een reactie tegen de site.

De streamingdienst experimenteerde het afgelopen jaar met een aantal interactieve kinderverhalen op basis van populaire series. Dat is Netflix blijkbaar goed bevallen: de streaming-dienst is een samenwerking aangegaan met de gerenomeerde gamestudio Telltale Games.

Als Netflix echt heil ziet in dit soort interactieve projecten, dan is dit een logische stap. Telltale is de bekendste producent van interactieve verhalen in de game-industrie. Het bedrijf ontving vele prijzen en nominaties voor hun spellen op basis van tv-, strip- en gamelicenties zoals The Walking Dead en Tales from the Borderlands.

Die games zijn een soort speelbare filmpjes van enkele uren per aflevering, met meestal een vijftal afleveringen per ‘seizoen’. Tijdens het filmpje kan de speler af en toe van zich laten horen, bijvoorbeeld door uit een reeks opties te kiezen wat het hoofdpersonage moet zeggen of tijdens een actiescene met een simpele druk op de knop naar links of naar rechts te rennen. In de versies voor iPad en iPhone moet op bepaalde momenten geswipet worden.

Afstandsbediening

Ideaal voor Netflix, want games op de streamingdienst moeten met de afstandsbediening bestuurd kunnen worden. Het is nog wel onduidelijk in hoeverre de Minecraft-game van Telltale wordt aangepast op het nieuwe medium.

Eerdere experimenten van Netflix op het interactieve vlak, zoals het Shrek-spel Puss in Book Trapped in an Epic Tale, gaven de speler alleen op een handvol plekken de keuze hoe het verhaal verder moest gaan. Actiescenes waren daar geen onderdeel van.

Vooralsnog houdt Netflix het bij Minecraft: Story Mode. Het is de meest kindvriendelijke reeks van Telltale, gebaseerd op de game Minecraft, dat bijzonder populair is onder kinderen.

Stranger Things

Daarnaast hebben Netflix en Telltale Games een licentiedeal gesloten rond de sciencefictionserie Stranger Things. Het zou gaan om een interactief verhaal voor Telltales gebruikelijke kanalen – pc, spelcomputers, Android en iOS – en niet voor Netflix.

De deal met Telltale zal waarschijnlijk in de loop van de komende maanden officieel worden aangekondigd, met een mogelijk debuut in de herfst van dit jaar voor Minecraft.