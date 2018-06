‘Mango helpt vaatgezondheid vrouw verbeteren’

Wordt mango de nieuwe superfood? Volgens een persbericht van de University of California in Davis blijkt uit onderzoek dat het eten van twee porties mango per dag (330 gram in totaal) de vaatgezondheid bij oudere vrouwen verbetert.

„Dit is de eerste studie die positieve effecten laat zien op bloedvaten bij mensen na het eten van mango’s”, zegt onderzoeksleider Robert Hackman in het bericht.

Hackman presenteerde de resultaten deze week op het congres Nutrition in Boston. Het persbericht verwijst naar een publicatie in The Faseb Journal, maar daar is het niet (nog) te vinden. „Het moet nog gepubliceerd worden”, mailt de persvoorlichter desgevraagd.

Op de website van de National Mango Board (die het onderzoek deels financierde) staat wèl een beknopt verslag van het onderzoek, met iets meer details dan in het persbericht. De systolische bloeddruk (bovendruk) van de 24 deelnemende vrouwen ging van gemiddeld 116 millimeter kwikdruk naar 111, nadat er mango aan het normale menu was toegevoegd. Dat ‘significante’ bloeddrukverlagende effect trad volgens de onderzoekers al binnen twee uur na het consumeren van de eerste portie mango op.

Hackman mailt in antwoord op vragen dat het effect inderdaad snel en kortdurend is. „Niet verrassend, want polyfenolen worden in het lichaam binnen enkele uren afgebroken en dan uitgescheiden.”

Of hetzelfde effect ook niet met ander fruit bereikt kan worden weet Hackman niet: „We weten dat mango's uniek zijn in hun gehalte aan mangiferine, een fenolzuur. De wisselwerking tussen mangiferine en andere fenolen met carotenoïden is ook uniek. Maar zonder ander fruit of groente te testen is het niet mogelijk daarover een uitspraak te doen.”