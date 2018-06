Bij ons aan de keukentafel is het al vaker ter sprake gekomen: waarom reageren de moslimvriendjes van onze zonen zo agressief op beledigingen aan het adres van hun moeder? Knokpartijen op het schoolplein zijn bijna altijd het gevolg van die ene zin: „Je moeder is een hoer!”. Onze jongens hebben daar nooit iets van begrepen, halen hun schouders op bij dergelijke scheldpartijen. Maar wil je een moslim op de kast krijgen, dan moet je vooral zijn moeder beledigen, weten ook zij. Ze is bijna heiliger dan de profeet Mohammed zelf. Op zich een mooi gegeven natuurlijk, maar dat diepgewortelde eergevoel kennen wij gewoonweg niet.

De Turkse Rotterdammers die vorige week voor de moskee in Rotterdam-Charlois „Aboutaleb, hoerenzoon” scandeerden, deden dat dan ook doelbewust. Ze wilden de burgemeester ten diepste kwetsen omdat hij toestemming had gegeven voor de actie van de anti-islambeweging Pegida, die tijdens de Ramadan varkensvlees wilde komen roosteren tegenover de moskee. Terwijl burgemeesters van andere steden de smakeloze demonstratie verboden vanwege de openbare veiligheid, beriep Aboutaleb zich – met instemming van de voltallige gemeenteraad, behalve Denk – op het demonstratierecht, ondanks de onwelgevallige boodschap van Pegida. De barbecue ging uiteindelijk niet door, omdat de Pegida-aanhangers zich op het laatste moment lieten afschrikken door een woedende menigte voor de moskee. De aftocht van de Pegida-bus werd die avond uitbundig ‘gevierd’, maar met het scanderen van de hoerenzoon-leus werd opnieuw pijnlijk duidelijk hoe verziekt de relatie is tussen de Turkse Rotterdammers en hun burgemeester. En dat vuurtje werd ook nog eens opgestookt door een Turkse minister, die op Twitter een moreel beroep deed op onze ‘moslim-burgemeester’ .

Sommige Rotterdamse Turken zien onze burgemeester als een afvallige, een vijand

Dat zogenaamde gebrek aan solidariteit met zijn moslimbroeders maakt dat sommige Rotterdamse Turken onze burgemeester zien als een afvallige, een vijand of een hoerenzoon. Hetzelfde gebeurde toen Aboutaleb toestemming gaf voor een Koerdische demonstratie in Rotterdam. Of toen hij vorig jaar de Turkse minister Kaya liet afvoeren bij het Turkse consulaat en demonstranten liet oppakken. Op de site DutchTurks.nl wordt Aboutaleb ervan beschuldigd zijn moslimidentiteit bewust te verdoezelen om zo zijn positie zeker te stellen binnen „het witte establishment”.

Maar ze vergeten dat we hier te maken hebben met een burgemeester die zijn functie misschien wel serieuzer neemt dan wie van zijn voorgangers ook. Die soms wat krampachtig vasthoudt aan de letters van de wet, maar als een leeuw vecht voor democratische waarden als de vrijheid van het woord, godsdienst en demonstratierecht. En er bovendien alles aan doet om zelfs maar de schijn van belangenvertrengeling of cliëntelisme te vermijden. Hoe „giftig” hij de boodschap van Pegida ook vindt, nooit zou hij een dergelijke actie om die reden verbieden, maakte hij duidelijk. Maar de Turken – die anders gewend zijn – interpreteren het kennelijk als een soort oorlogsverklaring.

De burgemeester wil zelf overigens niet reageren op de beledigingen van vorige week. „Die uitspraken zijn te laag voor een reactie”, zei hij tijdens een bureniftar in een moskee in Bergpolder, waar hij heel moedig zijn besluit over Pegida toelichtte. En gelijk heeft hij. Onze burgemeester uitschelden voor „hoerenzoon” is te laag voor woorden. Hier passen alleen nog excuses.

Mirjam de Winter (@mirjamdewinter) is freelance journalist en stadsgids in Rotterdam.