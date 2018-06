Het is natuurlijk om te huilen dat ‘we’ er weer niet bij zijn. Maar bedenk ook eens wat ons allemaal bespaard blijft.

Geen uitschakeling na abominabel spel en/of penalty’s. Geen spelersinterviews van Bert Maalderink. Geen oranje juichpyjama’s. Geen muziekverkrachting à la Viva Hollandia. Geen Freek de Jonge die aan talkshowtafels wordt opgewarmd om ‘boycot’ te roepen. Geen biertje met Poetin.

Het komt politici in Den Haag stiekem best goed uit dat het Nederlands elftal er niet in slaagde zich te kwalificeren voor het WK voetbal in Rusland. Bedankt Danny Blind, dat er aan het Binnenhof niet nagedacht hoeft te worden over de tocht naar Sotsji en Moskou.

De Engelsen houden hun royals en ministers thuis vanwege de vergiftiging van spion Skripal. Dat zou voor de honderden doden van MH17, Russische obstructie bij het opsporen van de daders en aanvaarden van spijt noch schuld dus een veel te zwakke sanctie zijn. Maar forsere middelen zijn er niet, behalve een kansloos beroep op de voetballers zelf om weg te blijven.

Wereldkampioen waren we toch niet geworden. Dus voor Mark Rutte c.s. is dit de minst politiek gevoelige manier om afwezig te zijn. Als er maar geen partijgenoot is die achteraf verzint dat hij toch bij Poetin in de buurt was.

, politiek redacteur, schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Arjen Fortuin