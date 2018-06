‘Duitse politie voorkwam aanslag met giftige stof’

De Duitse politie heeft “hoogstwaarschijnlijk” een aanslag met de giftige stof ricine voorkomen, dat zegt Hans-Georg Maassen, president van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst vrijdag tegen de Rheinische Post.

Hoewel het onderzoek nog loopt zegt Maassen tegen de Duitse krant dat “het zeer waarschijnlijk is dat een terroristische aanslag verijdeld is”.

De Duitse politie trof dinsdagavond een nog onbekende hoeveelheid ricine aan in het appartement van een 29-jarige Tunesiër. Hij en zijn vrouw werden thuis gearresteerd, meldt de politie van Keulen. Volgens persbureau Reuters is zijn vrouw weer op vrije voeten.

Contacten in het ‘jihadistische spectrum’

De stof ricine, gewonnen uit bonen, is in doses van enkele milligrammen dodelijk als het gegeten, geïnjecteerd of ingeademd wordt.

De man, Sief Allah H., kwam in het vizier van de Duitse veiligheidsdienst door de aankoop van verdachte stoffen via het internet. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie was H. sinds half mei bezig met het kopen van ingrediënten en apparatuur om ricine te produceren:

“Hij verwierf onder andere 1.000 ricinusbonen en een elektrische koffiemolen van een internetmailorderbedrijf. Begin juni produceerde de verdachte met succes ricine.”

Volgens het OM waren er geen aanwijzingen dat H. al een concrete datum en locatie voor zijn aanslag had. Ook zijn er geen aanwijzingen dat H. betrokken was bij een terroristische organisatie. Volgens Reuters had hij wel contacten in het “jihadistische spectrum”. H. wordt verdacht van het produceren van “biologische wapens” en het voorbereiden van een aanslag.

De politie in Keulen kamt vrijdag nabijgelegen appartementen uit waar H. een sleutel van zou bezitten. De politie vermoedt dat in die appartementen ook giftige stoffen liggen.