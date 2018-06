Drie familieleden aangehouden voor financiering terrorisme

De FIOD heeft dinsdag twee mannen en een vrouw opgepakt op verdenking van financiering van terrorisme. Familieleden van de verdachten zijn naar Irak en Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij terreurbeweging Islamitische Staat. De drie zouden hen duizenden euro’s hebben toegezonden, terwijl dat verboden is, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. In het huis van een van de verdachten is bovendien een vuurwapen met munitie gevonden.

De mannen die zijn aangehouden zijn twee broers uit Utrecht van 35 en 36 jaar. Zij worden vandaag voorgeleid. De vrouw, een 40-jarige inwoner van Alphen aan de Rijn, is hun schoonzus. Zij is de ex van een derde broer die eveneens was uitgereisd, maar in 2016 weer terugkwam naar Nederland. Hij werd veroordeeld voor het plegen van terroristische misdrijven en zit vast. Twee andere broers bevinden zich vermoedelijk nog in het Midden-Oosten.

Justitie kwam de verdachten op het spoor door een melding van een opvallende transactie van de Financial Intelligence Unit (FIU), een Nederlandse eenheid die zich bezighoudt met bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. FIU-meldingen hebben volgens het OM inmiddels geleid tot onderzoeken naar tientallen verdachten. Zij maakten van 2013 tot en met 2017 100 tot 17.000 euro over aan familieleden. Dat is strafbaar, omdat zij zo bijdragen aan de financiering van terrorisme.