De seriewethouder rukt op

Goedemorgen! Gemeenten blijken ‘woekerrentes’ te hanteren. Mannelijke wethouders domineren weer. En de dividendbelasting blijft maar opspelen.

BABYSITTER ECONOMIE: Na drie jaar komt er een einde aan de massale opkoop van staatsleningen. Het prijskaartje voor de maatregel van de Europese Centrale Bank is intussen 2.400 miljard euro, vijf keer de Nederlandse staatsschuld. De meeste Kamerleden waren al niet gelukkig toen het plan werd aangekondigd. Het wordt geen harde val: ECB-president Mario Draghi zei dat de centrale bank “klaarstaat” om “al haar instrumenten” opnieuw in te zetten als het economisch tegenzit.

SERIEWETHOUDERS: Wethouders zijn nog altijd meestal man. Slechts drie op de tien wethouders is een vrouw. Alleen GroenLinks weet met 48 procent vrouwen een balans te vinden. De SGP leverde geen, en 50Plus leverde maar twee vrouwelijke wethouders. Het blijkt uit ons onderzoek: meer dan honderd NRC-redacteuren bellen elke week naar de gemeenten om te informeren naar college-vorming, en deze week naar de wethouders. Wat ook opviel: de vele seriewethouders, die van partij of gemeente switchen.

HANDTEKENINGEN: De dividendbelasting blijft het kabinet achtervolgen. Nu beginnen de organisaties FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib een petitie tegen het afschaffen ervan, gesteund door linkse partijen. Op de eerste dag tekenden ruim zesduizend mensen. Het is altijd de vraag of zulke acties iets uithalen. Een vorige handtekeningenactie tegen de verhoging van het lage btw-tarief haalde bijna honderdduizend handtekeningen maar toch werd er weinig van vernomen.

WOEKERRENTE: Wie zichzelf uit de schulden probeert te lenen bij de gemeente, krijgt vaak een buitensporige rente voorgeschoteld. De PvdA en ChristenUnie eisen van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken dat zij optreedt tegen woekerrentes, meldt EenVandaag. Gemeenten rekenen soms wel veertien procent, veel meer dan de bank.

KLIMAAT: Er is een datum: 10 juli worden de hoofdlijnen van een nieuw klimaatakkoord gepresenteerd. Oud-milieuminister Ed Nijpels zei dat donderdag bij een technische briefing. Let op: die hoofdlijnen zijn eerder een tussenstand dan een concreet klimaatakkoord. Momenteel onderhandelen de overheid, bedrijven en belangengroepen aan vijf ‘tafels’ over een klimaatakkoord met beleid tot 2030. Met name op het gebied van CO2-uitstoot is men het nog hartgrondig oneens. Een groot deel van de Zuidpool blijkt intussen nauwelijks meer te redden.

ANONIEM SOLLICITEREN: De proef met anonieme sollicitaties is in de meeste gemeenten alweer aan het sneuvelen. Dat schrijft Trouw. Vijf grote gemeenten zijn gestopt, omdat ze geen grote verschillen zagen. Ze waren geïnspireerd door een succesvolle pilot in Den Haag. Bij de proef worden namen en vaak ook burgerlijke staat, leeftijd en geslacht uit het cv geschrapt. Het project was een kindje van de PvdA, die teleurgesteld reageert.

WAT WIJ VOLGEN: Het is weer congresweekend in het politieke landschap. Wij gaan zaterdag naar de PvdA in de Kromhouthal in Amsterdam. De partij wil praten over een ‘ontspannen samenleving’, met fatsoenlijke lonen en betaalbare huren. Wij zijn ook bij GroenLinks, dat niet spreekt over een congres maar een ‘festival’ - inclusief blokkenschema, meerdere podia en foodtrucks. Jesse Klaver gaat spreken over ‘het perspectief voor de komende jaren’, mogelijk gaat dat over de strategie richting de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019.

QUOTE VAN DE DAG:

“Een politicus heeft idealen en om die te realiseren heb je macht nodig. Voor nieuwe wetten is de steun van het parlement onontbeerlijk”

Dat zegt politiek journalist Jaap Jansen in zijn column op BNR Nieuwsradio over waarom Mark Rutte deze week bleek te zijn bekeerd tot EU-fan.