De rellende WK-supporter mag kiezen wat hij eet

Gegroet, iedereen. Ik mag me weer bij jullie voegen na 30 dagen ‘zakenreis’. Erg fijn om weer vrij te zijn. Ik ga niet opscheppen over hoeveel boeken ik gelezen heb (veel), liever vertel ik hoe ze de speciale inrichting klaarmaken voor de WK. Dat is vreselijk boeiend.

Kennelijk sluiten de autoriteiten niet uit dat men dronken Engelse fanaten wegens vandalisme zal moeten inrekenen, dus willen ze geen modderfiguur slaan.

Alle cellen zijn in Europese stijl gerenoveerd. De tralies zijn geverfd. In plaats van gaten in de grond (vergeef me deze details) zijn wc-potten geïnstalleerd.

Op de buitenplaats is een doel neergezet en er worden echte voetballen uitgedeeld. Het eten is haast gourmand. Er is zelfs een ober: een student van de politieacademie komt langs met een menukaart. Je kunt net als in een vliegtuig uit twee opties kiezen. Zo zag het middageten van gisteren eruit, ik heb het speciaal opgeschreven:

Voorgerecht: aardappelsalade of een koolpasteitje. Soep: chartsjo of borsjt met een kadetje. Hoofdgerecht: risotto of sjasjlik. Plus je kunt naast varkenssjasjlik een kosjer/halal versie van lamsvlees krijgen. Dessert: tiramisu (!) of kersentaartje. Drankjes: water, cranberrysap of maltbier (import!)

De studentes vervelen zich

Omdat de medewerkers geen Engels spreken, zijn er stagiaires aangetrokken, studentes buitenlandse talen aan de Maurice Thorezuniversiteit. Ze kregen een uniform aan dat het midden houdt tussen dat van een agente en een stewardess. Zolang er nog geen buitenlanders zijn, vervelen de studentes zich, ze lopen te zeuren en dringen aan op massale aanhoudingen, hopend op leuke ontmoetingen.

En dit is pas echt goor: in de cellen zijn enorme schermen geïnstalleerd opdat de gedetineerden de WK-spellen kunnen volgen.

Bij de vrijlating krijgt iedereen een souvenir: een compact wetboek en een dominoset dan wel een triktrakspel, met het WK-logo erop. Ik nam de triktrak.

Om reacties als ‘mag ik ook opgepakt worden’ voor te zijn, wil ik opmerken dat het aantal plaatsen beperkt is. Wees er snel bij als u van plan bent de openbare orde te verstoren. Na de WK verandert de gouden koets namelijk in een pompoen.

Aleksej Navalny is advocaat en activist. Hij postte dit bericht op zijn Instagram-account. Nina Targan Mouravi vertaalde het.