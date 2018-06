Aanhangers van de CHP wachten in Istanbul op de komst van presidentskandidaat Muharrem Ince tijdens zijn campagne voor de Turkse presidentsverkiezingen die 24 juni gehouden zullen worden. Het centrumlinkse CHP, de Republikeinse Volkspartij, is de oudste politieke partij van Turkije en de grootste oppositiepartij in het Turkse parlement. De partij werd in september 1923 door Mustafa Kemal Atatürk opgericht die tot aan zijn dood in 1938 voorzitter zou blijven.

Foto Yasin Akgul / AFP