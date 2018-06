Avatar-aanhangster mag weer op basisscholen werken

Een aanhangster van de Scientology-achtige groep Avatar mag vanaf deze week weer aan het werk op basisscholen in de omgeving van Nijmegen. Uit een onderzoek dat het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) heeft laten doen, blijkt dat de medewerkster haar Avatar-technieken niet heeft gebruikt in haar werk, aldus directeur Edgar van den Bosch van SPOG.

NRC meldde 2 april dat aanhangers van Avatar actief zijn in veel sectoren, waaronder het onderwijs. De krant illustreerde dat onder meer met Will Meijer, trainer bij het Avatar Training Instituut in Berg en Dal. Zij werkte ook als afstemmingscoördinator op de Titus Brandsmaschool in Berg en Dal. Op de website van het Avatar Trainings Instituut schreef Meijer: „Ik ben werkzaam in het basisonderwijs en kan daarbij de Avatar-technieken uitstekend gebruiken.” Na de NRC-publicatie verdween dit van de website.

Ouders bezorgd

Nadat ouders bezorgd hadden gereageerd, werd Meijer op non-actief gezet in afwachting van de uitkomsten van een extern onderzoek. Dat concludeert nu dat „er geen enkele reden is om ons zorgen te maken”, zegt directeur Van den Bosch. „Er was geen sprake van infiltratie of het verspreiden van het gedachtegoed.”

Donderdagavond zijn de ouders geïnformeerd. Een aantal van hen houdt, ook na de presentatie van het onderzoek, zorgen. „Die kunnen we niet een-twee-drie wegnemen. Vandaar dat de medewerkster niet opnieuw aan de slag gaat op de Titus Brandsmaschool maar op een van de andere scholen van SPOG”, aldus Van den Bosch, die „nadrukkelijk afstand neemt van het gedachtegoed van Avatar”.

Buitenaardse wezens

Avatar is bedacht door ex-Scientology-manager Harry Palmer. Het is een cocktail van Scientology-methoden, hindoeïsme en newagedenkbeelden. Avatar begint als zelfontwikkelingsprogramma maar eindigt met omstreden ideeën (de aarde is gekoloniseerd door buitenaardse wezens) en technieken zoals exorcisme. Daarmee zouden ziektes en stoornissen te genezen zijn.