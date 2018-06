FNV begint rechtszaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo

Vakbond FNV spant een rechtszaak aan tegen maaltijdbezorger Deliveroo. De grootste vakbond wil dat het bedrijf zijn fietskoeriers in dienst neemt. Nu laat Deliveroo hen werken als zelfstandige zonder personeel (zzp’er).

De vakbond vindt dat er sprake is van ‘schijnzelfstandigheid’ omdat de koeriers geen echte ondernemers zijn. Als de rechter het daar mee eens is, kan die bepalen dat Deliveroo de zzp’ers in loondienst moet nemen.

Als de FNV in het gelijk gesteld wordt, wil de vakbond – opnieuw via de rechter – afdwingen dat Deliveroo zich moet houden aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector beroepsgoederenvervoer. De dagvaarding ligt al klaar, zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen, ook voor andere maaltijdbezorgers zoals Foodora.

Als deze bedrijven zich aan die cao moeten houden, betekent het onder meer dat ze hun lonen moeten verhogen, zegt Dijkhuizen. „Zij werken praktisch allemaal met minimumloon, alleen Thuisbezorgd doet het wat beter.”

Onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen onder andere vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers.

De FNV meldt dat de dagvaarding vrijdag door Deliveroo-koeriers wordt overhandigd aan Nederlandse leidinggevenden van het bedrijf.