WK afgetrapt met spektakelshow in Moskou

De opening was kort maar krachtig, nog geen dertig minuten voor de aftrap van het WK, donderdagmiddag in Moskou.

Vooraf had de organisatie Robbie Williams op het hart gedrukt om dat éne nummer maar niet uit te voeren. ‘Party like a Russian’ (2016) gaat over de schaamteloze rijkdom van de Russische oligarchen. De Britse zanger weet waar hij het over heeft: nog in 2014 boekte zakenman Roman Abramovski de popster voor een optreden voor leden van de inner circle van Vladimir Poetin.

En dus zette Williams donderdagmiddag in het Loezjniki-stadium in Moskou voor 80.000 toeschouwers ‘Let me entertain you’ in. Er volgden meer grote hits, op een podium dat wat weg had van een voetbal, of swingend langs de zijlijn. Er was een kort duet met de Russische operazangeres Aida Garifoellina. Daarna opende de Russische president Vladimir Poetin het Wereldkampioenschap Voetbal „het belangrijkste toernooi op de planeet” met een korte speech in het Russisch.

Ongezouten kritiek

De openingsceremonie van het WK-voetbal was bewust kort gehouden, zo had de wereldvoetbalorganisatie FIFA eerder laten weten. Vorig jaar, toen Rusland de Confederations Cup organiseerde, had de organisatie nog een show van ruim een uur neergezet. Maar de toeschouwers zaten toen nog niet op hun plek, en de lege tribunes maakten een slechte indruk op tv. Dit keer, vlak voor het begin van de wedstrijd Rusland-Saoedi-Arabië, was het enorme Loezjniki-stadion (80.000 zitplaatsen) vrijwel tot aan de nok gevuld.

In Groot-Brittannië was er de afgelopen dagen ongezouten kritiek op Robbie Williams, die volgens de Britse krant The Telegraph „honderdduizenden ponden’’ verdiende met een optreden van nog geen kwartier. Hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Britse Koninklijke Familie, boycotten het WK vanwege de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal in het Britse Salisbury. Het Labour-Lagerhuislid Stephen Doughty noemde daarom het optreden van Williams „verrassend en beschamend”. Labour-parlementariër John Woodcock viel hem bij: „We steunen allemaal het Britse team, maar Robbie Willams bezorgt Vladimir Poetin een PR-coup door op te treden op de openingsceremonie van deze boefachtige paria”.

Williams liet zich verder niet veel gelegen liggen aan alle kritiek. In het persbericht van de FIFA noemde hij het optreden in het Loezjniki-stadion „een jongensdroom”. Tijdens een close-up stak hij zijn middelvinger op naar de camera.

Ook van de Nederlandse regering was niemand in Moskou aanwezig. Volgens een medewerker van de ambassade omdat Nederland niet deelneemt aan het WK.

Noord-Koreaanse gast

Westerse leiders lieten verstek gaan tijdens de ceremonie, en behalve de Saoedische kroonprins was de VIP-tribune vooral gevuld met vrienden en bondgenoten van Rusland: zoals Wit-Rusland, Armenië en Kirgizië. Opvallend was de aanwezigheid van een vertegenwoordiger uit Noord-Korea. Bovendien had de Russische regering de presidenten van Abchazië en Zuid-Ossetië uitgenodigd, rompstaatjes die door Rusland zijn gecreëerd en door de internationale gemeenschap niet worden erkend.