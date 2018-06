Met geneeskunde heeft kristaltherapie niets te maken

Heeft u ook een setje rozenkwarts op het nachtkastje liggen? Of misschien een stukje zwarte toermalijn bij de computer tegen de straling? Of een stukje bergkristal in de tas voor nieuwe energie? Het klinkt als een geitenwollensokkenritueel uit de jaren zeventig, maar nee, kristaltherapie is weer helemaal in.

Beroemdheden als Madonna, Adele en Victoria Beckham lopen al jaren rond met een brok toermalijn of een andere helende steen in hun handtas. Het Australische topmodel Miranda Kerr lanceerde zelfs een eigen cosmeticalijn met rozenkwarts als ingrediënt. En op Instagram zijn eindeloos veel plaatjes te vinden van stenen die gebruikt worden om de positieve werking van lichaam en geest te bevorderen.

Bedrijven als Crystal Monkey Jewelry, Earthly Secrets en My Essential Planet hebben inmiddels miljoenen volgers op Instagram. Wat ooit werd afgedaan als ‘hippie-hocus-pocus’, wordt nu omarmd. Waarom eigenlijk?

Volgens ayurvedisch therapeut Hanneke Peeters (37) – ayurveda is een oude Indiase geneeswijze, vooral op basis van kruiden en mineralen – hebben veel mensen, door druk van de prestatiemaatschappij, „de verbinding met zichzelf verloren”. Zelf leefde ze ook te lang volgens „de harde, mannelijke energie”. Reden om, samen met haar partner, afgelopen november de webshop Rock Your World te starten. In hun winkel in Haarlem, maar met name online, verkopen ze kristallen en etherische olie blends om ‘lichaam, geest en ziel mee te voeden’. Voor een beginnende start-up gaan de zaken goed, de omzet stijgt maandelijks met 25 procent. Peeters legt uit dat stenen „de intuïtie kunnen bevorderen”. „Het is een tool voor positieve affirmatie. Iedere keer dat je naar een steen kijkt, kan je even ontspannen. Letten op je ademhaling, je schouders laten zakken.”

Het heeft geen zin om een steen op je versleten heup te leggen Cees Renckens, bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij

Bij mensen die geloven in de werking van kristallen kan inderdaad best een placebo-effect optreden, zegt Cees Renckens, bestuurslid en voormalig voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. „Je gevoel wordt er gunstig door beïnvloed, maar je artrose gaat er zeker niet van over.” Toch heeft Peeters vertrouwen in de kracht van stenen. Bij haar therapeutische sessies mogen deelnemers zelf een kristal uitzoeken. „Meestal kiezen ze de juiste. Kristallen en edelstenen zijn informatiedragers. Ze hebben een eigen trilling. Daarmee kunnen ze de energie in iemands lichaam weer laten stromen.”

‘Geen geneeskunde’

Dat sommige stenen een helende werking zouden hebben, is volgens Renckens totale onzin. „Het heeft geen zin om een steen op je versleten heup te leggen. En er valt niets te meten. Geen magnetisme, geen trilling of straling. Met geneeskunde heeft dit niets te maken.”

Er zijn honderden spirituele sites en webwinkels waar de werking van diverse stenen uitvoerig wordt beschreven. Zo zou rozenkwarts sterk inwerken op het ‘hart chakra’. En zou amethist een beschermende en zuiverende werking hebben. Of een steen echt die specifiek helende werking heeft, laat Peeters in het midden. „Als iemand waarde hecht aan de symboliek van een steen, gaat het vanzelf helpen.”

Gerjo van Hillo, al 25 jaar eigenaar van Het Stenen Tijdperk in Amsterdam, valt het op dat klanten tegenwoordig bijna altijd vragen naar de werking van de stenen die ze verkoopt. „Al is het een straatsteen, het moet per se iets doen”, zegt ze.

Meer klanten op zoek naar betekenis

Van Hillo verkoopt al 25 jaar kristallen, gezondheidstenen, en mineralen in haar winkel. Haar assortiment is groot – van zogenoemde knuffelstenen voor in de hand tot een grote, ruwe amethist voor in de woonkamer – maar ze heeft zo haar bedenkingen bij de huidige trend. „Ik krijg weleens iemand in de winkel die een steen wil die geneest tegen kanker omdat ze dat op internet hebben gelezen. Dan zeg ik: Daar kan ik je niet mee helpen, ik ben geen dokter.”

Het valt haar op dat klanten meer op zoek zijn naar betekenis dan voorheen. „Mijn filosofie is: je koopt een steen die je mooi vindt of tot aangetrokken voelt. Intuïtief voel je aan wat past. Meer is niet nodig.”

Dat haar klanten tegenwoordig op zoek zijn naar de helende werking van een steen, wijt ze aan de hoge prestatiedruk waaronder ze lijden. „Mensen zijn ontevreden, voelen te veel druk, en willen een makkelijke en goedkope oplossing voor een geestelijk of lichamelijk probleem. Dus gaan ze mediteren of aan hun chakra’s werken. Daar komen nu ook die stenen bij.”

Dat kristaltherapie ineens weer helemaal ‘in’ is, zegt Haiti Kensmil niet zo veel. Ze is al jaren vaste klant bij Het Stenen Tijdperk en heeft net een hematiet aangeschaft. Ze vertelt dat ze zich met name aangetrokken voelt tot amethist en rozenkwarts. Thuis heeft ze een zwarte toermalijn bij de computer liggen tegen de straling. Over de helende werking heeft ze weinig twijfels. „Ik ben misschien wel een beetje zweverig, maar sommige dingen weet ik gewoon. Ik voel de kracht, het hoeft niet bewezen te worden.”