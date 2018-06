VN veroordeelt “buitensporig” Israëlisch geweld tegen Palestijnen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 120 stemmen voor en acht stemmen tegen een resolutie aangenomen die het “buitensporig geweld” van Israël tegen Palestijnse burgers veroordeelt. Sinds 30 maart zijn aan de grens van Gaza ruim 120 Palestijnen gedood door het Israëlische leger.

De Algemene Vergadering roept VN-secretaris-generaal António Guterres op om een “internationaal beschermingsmechanisme” aan te bevelen voor de Palestijnse gebieden. Hem werd verzocht binnen zestig dagen met een voorstel te komen “over manieren en middelen om de veiligheid, bescherming en het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting te waarborgen, met inbegrip van aanbevelingen betreffende een internationaal beschermingsmechanisme.”

Naast de voor- en tegenstemmers onthielden 45 landen zich van stemming, daaronder ook Nederland. Vorige maand werd een vergelijkbare resolutie ingebracht in de VN-Veiligheidsraad, maar daar spraken de Verenigde Staten toen hun veto over uit.

Israël beroept zich op het recht op zelfverdediging. De Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon beschuldigde de VN voorafgaand aan de stemming van antisemitisme, omdat er vaker resoluties tegen Israël worden aangenomen en volgens hem tegen het geweld in Syrië juist veel te slap wordt opgetreden.

Hamas niet genoemd in resolutie

Ook de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley uitte stevige kritiek op de in haar ogen zeer eenzijdige resolutie:

“Deze resolutie laat zien dat politiek de drijvende kracht is. Het is totaal eenzijdig. Er wordt met geen woord gerept over de Hamas-terroristen die routinematig het geweld in Gaza op gang brengen.”

Naast de VS en uiteraard Israël zelf stemden ook Australië, de Marshall Eilanden, Micronesië, Nauru, de Salomonseilanden en Togo tegen. Nederland onthield zich van stemming, mede omdat de rol van Hamas niet wordt benoemd in de resolutie.

Maar de voorstemmers waren met 120 landen in overgrote meerderheid. De resolutie was ingediend door Algerije, Turkije en Palestina. De Palestijnse vertegenwoordiger bij de VN, Riyad Mansour, zei voorafgaand aan de stemming dat de resolutie bedoeld is om te de-escaleren:

“De resolutie moet bijdragen aan het de-escaleren van een wankele situatie. We kunnen niet stil blijven nu we geconfronteerd worden met de meest gewelddadige overtredingen en systematische schendingen van mensenrechten tegen onze mensen.”

Resoluties van de Algemene Vergadering zijn niet bindend, maar geven wel een duidelijk politiek signaal af. Toch zal Israël zich mede dankzij de steun van de VS weinig aan hoeven trekken van de de veroordeling.

Mars van de Terugkeer

Palestijnen protesteren sinds 30 maart aan de grens van Gaza en eisen het recht om terug te keren naar land waar hun voorouders van zijn verdreven bij de oorlog van 1948 toen de staat Israël werd gesticht. Israëlische troepen grijpen steeds hard in, omdat zij stellen dat terreurbeweging Hamas de demonstranten aanstuurt.

Lees ook deze reportage over de gewelddadige 14 mei: 60 doden, duizenden gewonden

Op 14 mei alleen al vielen er 60 doden, dat was de dag dat de Verenigde Staten hun ambassade naar Jeruzalem verplaatsten. In totaal zijn er sinds het begin van de ‘Mars van de Terugkeer’ op 30 maart 120 Palestijnen gedood en raakten er duizenden gewond.