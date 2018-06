Tyrone Yeboah (15): ‘U gaat veel van mij horen’

Khalid Amakran Naam: Tyrone Yeboah (15), Utrecht Zit in: leerjaar 3 praktijkonderwijs Woont met: moeder, zus (17), broertje (7) Vader: beroep onbekend Moeder: verkoopster bij H&M

Muur

„Na de zomer begin ik bij de Alphense Boys. Ik heb mezelf aangemeld. Ik mocht twee keer meetrainen en een wedstrijd spelen. Toen zagen ze dat ik een muur ben, als verdediging. Volgend jaar schuif ik aan in de B2. De Alphense Boys spelen echt hoog. De C1 van vorig seizoen gaat eredivisie spelen, dan moeten ze tegen Ajax. Ik probeer in één jaar tijd naar een profclub te gaan. Ik ben heel zelfverzekerd. Altijd geweest. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Ik blijf altijd doorgaan. U gaat veel van mij horen.”

Ik speel met mijn hart

„Het is natuurlijk leuk om geld te verdienen, maar ik doe het omdat ik echt hou van voetbal. Ik speel met mijn hart. Mensen die zeggen: het lukt je niet, je bent niet goed genoeg, die wil ik laten zien dat ik het wel kan. Je moet nooit luisteren naar mensen die zeggen dat je het niet kan. Dat zijn vreemde mensen. Ze gooien haat op je. Vroeger had ik daar vaak moeite mee. Nu – als ze dat gaan zeggen, dan ga ik dóór. Daarom hóóp ik dat ze het gaan zeggen. Er zijn natuurlijk veel dingen die ik moet oefenen. De basisdingen moet ik beter onder de knie krijgen. Dat ik gelijk weet wat ik moet doen als ik de bal gespeeld krijg. Snel handelen, het spel zien. In de zomervakantie ga ik nergens naar toe, alleen maar trainen trainen trainen. Ook al is het koud, regent het, ik ga niet stil zitten voor de tv.”

Overgrootmoeder

„Mijn ouders zijn niet uit elkaar, maar mijn vader woont ergens anders. Thuis spreken we Twi en gewoon Nederlands. In de meivakantie ben ik naar Ghana geweest met mijn moeder en mijn broertje. Ik was er dertien jaar niet geweest, het voelde als de eerste keer. We hebben veel familie in Ghana. Ook mijn overgrootmoeder, zij is 110 jaar. Ze heeft mijn moeder opgevoed. Zij is echt slim! Ik moet eraan wennen dat het mijn land is. De wegen zijn anders. De mensen zijn anders. Het was echt vreemd. Ik was naar een school met mijn moeder. Haar oude school. Wij stonden voor de klas. Ik heb gezegd: blijf leren. Toen we vroegen wat ze wilden worden, zeiden ze bijna allemaal: dokter.”

Knippen

„Leren vind ik niet moeilijk, maar saai. Ik zat eerst op het vmbo, maar ik was druk. Op de praktijkschool zijn de docenten veel aardiger. En we doen leuke dingen. We gaan naar het Rijksmuseum, naar de Tweede Kamer, naar een gevangenis. In mijn vrije tijd hou ik van knippen. Haren scheren. Dat doe ik bij vrienden. Ik heb niet zoveel vrienden, ik hou mijn cirkel klein. Ik kan gelijk zien of je echt met me bent, of met me meegaat omdat je denkt dat ik hoog ga voetballen. Maar ik ben soms ook slim. Ik babbel maar hou een klein beetje afstand. Dat heb ik van mijn vader geërfd. Dat doe ik bij vrienden van wie ik weet dat ze niet goed voor me zijn. Dat het slecht voor me is om hun pad op te gaan.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.