Twaalf jaar partneralimentatie? Dat kan best korter

Eindeloos je ex onderhouden is niet meer van deze tijd, vinden VVD, PvdA en D66. Ze kwamen deze week met een wetsvoorstel om partneralimentatie na echtscheiding te bekorten van 12 tot 5 jaar. Alleen als een stel jonge kinderen heeft of als iemand zo dicht tegen de AOW aanzit dat een baan vinden moeilijk wordt, moet langer betaald worden.

Het is een oud plan in een nieuw jasje. Toen de partijen in 2015 een soortgelijk voorstel indienden, stuitte dat op felle kritiek van de Raad van State. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering vond destijds dat de Kamerleden ten onrechte uitgingen van „een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit”. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt was een mooie gedachte, aldus de Raad, maar nog lang geen feit.

Zelfstandigheid

Advocaat Dianne Kroezen, voorzitter van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, was drie jaar geleden al voorstander van de wetswijziging. Ze denkt dat die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. „Als je weet dat bijna 40 procent van alle huwelijken eindigt in een scheiding, is het belangrijk dat partners vanaf het begin nadenken over zelfstandigheid en economische onafhankelijkheid.”

Daarnaast, zegt Kroezen, was de periode van 12 jaar ooit bedoeld als maximum, maar wordt het in de praktijk vaak gezien als iets waar men recht op heeft. „Een periode van 5 jaar is beter te overzien voor alle partijen. De betaler weet: het is eindig. De ontvanger ziet: ik moet op een gegeven moment aan de bak.”

De feministische advocaat Gabi van Driem – in familierechtelijke kwesties adviseert en procedeert haar kantoor louter voor vrouwen – ziet het voorstel niet zitten. „Ik denk dat de maatschappij er nog onvoldoende aan toe is. Wás het maar zo dat alle vrouwen volledig financieel onafhankelijk waren. We denken dat we al heel ver zijn in Nederland, maar dat is gewoon niet zo. Nog altijd zijn het de vrouwen die minder gaan werken als ze kinderen krijgen.”

Waar blijf je na een scheiding? Het is soms heel lastig een woning te vinden zonder partner, vooral als er kinderen in het spel zijn

Maatschappelijk geaccepteerd

Partneralimentatie – een regeling die voortkomt uit de wettelijke plicht van ex-echtgenoten om elkaar te onderhouden – wordt lang niet altijd netjes betaald. Bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen komen jaarlijks een kleine 2.000 verzoeken binnen voor het innen van deze toelage. Directeur Leo de Bakker verwacht dat dit zal teruglopen als de wet wordt gewijzigd. „In de eerste plaats omdat het probleem dan afneemt: mensen hoeven minder lang te betalen. Maar de termijn van vijf jaar lijkt ook dichter te liggen bij wat nu maatschappelijk geaccepteerd is.”

VVD, D66 en PvdA rekenen op brede steun in de Kamer voor hun wetsvoorstel. Ook PVV-Kamerlid Louis Bontes deed al eens een poging de duur van partneralimentatie in te korten.