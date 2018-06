Superheldenschepper Stan Lee (95) ‘slachtoffer ouderenmisbruik’

De politie van Los Angeles onderzoekt of Stan Lee, de 95 jaar oude schepper van superhelden als Spider-Man, De Hulk, The Avengers, misbruikt en afgeperst wordt door de mensen die zeggen hem te helpen.

De man die zich recentelijk aan hem opdrong om hem ‘te helpen’, memorabilia-handelaar Keya Morgan, heeft sinds woensdag 13 juni een tijdelijk huisverbod voor Lees woning.

Morgan werd maandag ook gearresteerd omdat hij ten onrechte het alarmnummer 911 belde, met de mededeling dat er ingebroken werd bij zijn 95-jarige vriend Stan Lee. Terwijl een sociaal werker en twee rechercheurs gewoon bij Lee kwamen kijken hoe het met hem ging.

Tijdelijk huisverbod

Stan Lees advocaat Tom Lallas heeft namens Lee het huisverbod laten instellen. Volgens de rechtbankdocumenten heeft Morgan de macht in Lees huis overgenomen, heeft hij bewakers ingehuurd die Lees familieleden en vertrouwelingen buiten de deur moesten houden. Daarna zou hij Lee uit zijn eigen huis naar een flatje hebben verhuisd.

„De indiener van het verzoekschrift, samen met de politie en de dienst ouderenzorg, gelooft dat de heer Morgan de heer Lee tegen zijn zin beïnvloedt en hem isoleert”, aldus Lallas in het verzoekschrift tot een huisverbod, meldt persbureau Reuters.

Lee is rijk, want bijna alle Marvel-striphelden die hij in de jaren zestig schiep, zoals Black Panther, leveren momenteel aan de lopende band Hollywood-succesfilms op.

Zijn vermogen wordt op ten minste 50 miljoen dollar geschat, aldus The Hollywood Reporter (THR). Hij was tot in zijn negentigste fief en vrolijk, en is in vrijwel alle recente Marvel-films vaak even te zien in een komisch intermezzo. Hij is een legende in de wereld van de populaire cultuur.

Maar sinds zijn vrouw Joan afgelopen juli overleed, kwakkelt hij met zijn gezondheid en begint zijn geheugen hem in de steek te laten. „Hij heeft nu zelf een superheld nodig”, zei een van zijn kennissen in The Hollywood Reporter.

Zijn vrouw regelde Lees zaken met vaardige hand. Dat was mede nodig omdat hun beider dochter, L.C. Lee, 67, kwistig met haar vaders geld strooide. Ze zou ook zonder zijn toestemming zaken en aankopen op zijn naam hebben gedaan, aldus THR, en regelmatig aanvaringen hebben gehad. Ook andere zaakwaarnemers zouden zich opgedrongen hebben, onder wie Morgan, volgens THR, dat een journalistiek onderzoek naar de zaak begonnen is.

Lee heeft zelf in februari 2018 bij de notaris een document gedeponeerd dat verschillende mensen met „slechte bedoelingen” zich met zijn zaken bemoeiden. Maar kort daarna bracht Morgan weer een video’tje uit waarop Lee zei dat alleen Morgan zijn zaakgelastigde was.

Nu Morgan, inmiddels vrij op borgtocht, een huisarrest voor Lees huis heeft gekregen, heeft Lees aanvankelijk aan de kant gezette advocaat Lallas een rechtszaak aangespannen om Lee te beschermen. Op 6 juli dient de zaak tegen Morgan in Los Angeles.