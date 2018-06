Station Den Bosch vrijgegeven na valse bommelding

In Den Bosch is de omgeving van het centraal station donderdag afgezet nadat een persoon een bommelding deed. De man riep in een net uit Eindhoven gearriveerde trein dat hij een bom in zijn tas had, en nam toen de benen. Die melding bleek later vals.

De man kwam rond tien over half acht aan in Den Bosch. De trein uit Eindhoven waarin hij zat werd leeggehaald, het station ontruimd en de omgeving afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) en een arrestatieteam kwamen ter plaatse. Die laatsten hielden de man iets na kwart over negen aan. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Door de bommelding was er bijna twee uur geen treinverkeer mogelijk van- en naar Den Bosch, één van de tien drukste stations van Nederland. De NS zegt de dienstregeling langzaam weer op te pakken.

Serieuze bommelding op station Den Bosch. Het hele station wordt ontruimd. pic.twitter.com/D7ygwFcDxO — Bart (@Bart_kwakzalver) June 14, 2018