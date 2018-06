Somber mensbeeld in samenwerking fotograaf en tekenaar

Een bijzondere samenwerking tussen een fotograaf, Roger Ballen uit Zuid-Afrika en een Nederlandse tekenaar in Vlaanderen, Hans Lemmen is te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Ze vullen elkaars foto’s en tekeningen aan tot griezelige, beklemmende collages, die nu in drie zalen te zien is in het museum. Om de lange afstand tussen hun beider woon- en werkplaatsen te overbruggen, sturen ze elkaar kunstwerken per post, waarbij de een werk van de ander voltooit. Ballen, geboren in New York in 1950 is een internationaal opererend fotograaf. Lemmen, geboren in Venlo in 1959, is een tekenaar die in afzondering in Vlaanderen leeft. Wat hen beiden bindt is een duistere visie op de mens. “Toen de mens besloot samen te leven, moest hij zijn driften onderdrukken”, zegt de Amerikaanse fotograaf Roger Ballen in de video die hoort bij de tentoonstelling Unleashed. De mens is een dier, vult de Nederlandse tekenaar Hans Lemmen aan: „Een dier met een groter brein. Dat past niet altijd goed. Daar komen problemen van: oorlog, maar ook interne psychologische conflicten.” De tentoonstelling Unleashed van hun bijzondere samenwerking is tot en met 2 december 2018 te zien in het Bonnefantenmuseum Maastricht.