‘Seriewethouder’ weet hoe ’t moet

Berry van Rijswijk zou er in 2014 écht mee uitscheiden. Vanaf 1998 was hij haast onafgebroken wethouder geweest voor GroenLinks, eerst in Sittard, later in de nieuwe gemeente Sittard-Geleen. Hij wilde wel eens wat anders, zat onder meer in de raad van toezicht van een woningbouwvereniging. Maar toen hij eind 2015 gebeld werd of hij in het nabijgelegen Meerssen tijdelijk wilde invallen voor de lokale partij Focus, zei hij toch meteen ja.

„En toen begon ik het openbaar bestuur weer helemaal leuk te vinden”, zegt Van Rijswijk nu. „En ik dacht: als ik het dan toch ga doen, dan het liefst in mijn eigen gemeente.” Sinds vorige maand is hij als wethouder terug in Sittard-Geleen, ditmaal voor lokale partij GOB.

Collegevorming NRC volgt de collegeonderhandelingen in alle 335 gemeenten waar dit jaar verkiezingen waren. Meer dan honderd redacteuren inventariseren elke week de stand van zaken. Voor dit artikel was dat op 11 en 12 juni.

In de colleges die de afgelopen periode zijn aangetreden, duiken ze overal op: ervaren wethouders, die in andere gemeenten al eerder in een college zaten. Hoeveel van zulke ‘seriewethouders’ er precies zijn, kan de Wethoudersvereniging niet zeggen. Maar gemiddeld ligt hun aandeel rond de 5 procent, zegt plaatsvervangend directeur Jeroen van Gool. En hoewel dat percentage lang stabiel was, lijkt het nu licht te stijgen.

Dat kan te maken hebben met de toegenomen werklast van wethouders, die steeds grotere gemeenten besturen en verantwoordelijk werden voor onder meer de jeugdzorg. „Vroeger kon je nog wel wethouder worden als je tien jaar foldertjes had uitgedeeld”, zegt Van Rijswijk. „Maar het gaat tegenwoordig om zoveel geld en er is zo’n hoog afbreukrisico. Dan is het belangrijk dat er mensen zitten die weten hoe het werkt.”

Wat ook kan meespelen: het is sinds vorig jaar makkelijker wethouder te worden in een gemeente waar je niet woont. Al sinds 2002 konden zogeheten ‘wethouders van buiten’ van de gemeenteraad jaarlijks ontheffing krijgen, sinds vorig jaar kan die ontheffing ook voor langere tijd worden afgegeven.

‘Ervaren bestuurder met hart voor de zaak’, omschrijft Jos Huizinga zichzelf op zijn LinkedIn-pagina. De afgelopen twaalf jaar was hij CDA-wethouder in vier gemeenten, in vier provincies. Onlangs begon hij bij de vijfde: Zwijndrecht.

Om die ervaring werd hij niet zelden naar een gemeente gehaald waar de verhoudingen flink verzuurd waren. Bijvoorbeeld in Maasdriel in 2011, destijds volgens Huizinga, „misschien wel de moeilijkst bestuurbare gemeente van Nederland”. Of hij levensmoe was, vroegen ze hem. „Maar het is heel mooi als je het in zo’n gemeente weer op de rails kan krijgen.” Vóór hij als ‘reizend wethouder’ begon, deed Huizinga ontwikkelingswerk in Afrika en Azië. „Mensen hebben het wel eens over bananenrepublieken daar. Maar dan denk ik: in Nederland kunnen we er ook wat van!”

Verhuizen deed Huizinga nooit: hij forensde altijd vanuit zijn woonplaats Schoonhoven. Zo bleef Ben Brands, die zojuist in zijn derde gemeente (Landerd, Brabant) aan de slag ging, ook altijd in Vught wonen. „Verder dan een half uur rijden, daar begin ik niet aan”, zegt hij. „Ooit was er sprake van een klus in Harderwijk, maar toen begon men thuis te morren.”

Een ervaren wethouder van buiten de gemeente kan een voordeel zijn, denkt Van Gool, van de Wethoudersvereniging. „Bijvoorbeeld als een frisse blik gewenst is.” Wel adviseert hij buitenstaanders zich hun nieuwe gemeente snel eigen te maken. „Leer de belangrijkste spelers kennen: de voorzitter van de winkeliersvereniging, de wijkverpleger, de dominee. Wethouders hebben nog wel eens de neiging zichzelf de eerste honderd dagen op te sluiten met dossiers en hun ambtenaren. Maar je moet juist veel op straat zijn.”

Eigenlijk ging Hetty Tindemans er dit jaar al vanuit dat ze de komende tijd geen wethouder meer zou zijn. Ze was het tien jaar geweest: eerst voor GroenLinks in Valkenswaard, toen voor de lokale partij Progressief Landerd, daarna weer in Valkenswaard voor GroenLinks. Nu die partij in de formatie een wethouder moest inleveren, leek een vervolg er niet in te zitten. Tot Nuenen vorige maand belde. „Ik paste goed in het team”, zegt Tindemans. „En het coalitieakkoord, daar sta ik natuurlijk ook achter.”

Haar benoeming zorgde voor ophef toen de indruk ontstond dat de GroenLinkser voor de SP in het college zou plaatsnemen. Onzin, vindt Tindemans: ze is lid van GroenLinks maar zit er als onafhankelijk wethouder. „Door alle vier partijen is gezocht naar een ervaren wethouder, die nog beschikbaar was. Dat was ik.”

Ook Van Rijswijk is nog altijd lid van GroenLinks, hoewel hij al voor twee lokale partijen wethouder is geweest. Nu zit hij als GOB-wethouder zelfs met GroenLinks in één college. Dat levert geen verwarring op, denkt hij. „Ik steun landelijk de idealen van GroenLinks, maar op lokaal niveau spelen vaak andere dingen. En GOB heeft een prachtig programma waarin dingen als duurzaamheid en speeltuintjes ook een belangrijke rol spelen.”

Volgens Huizinga is zijn ‘CDA-profiel’ in de loop der tijd afgenomen. „Je ontwikkelt je meer als vakwethouder en bent eigenlijk nauwelijks bezig met het partijbelang.” Dit jaar werd hij 63, maar wat hem betreft gaat hij over vier jaar gewoon weer ergens in Nederland aan de slag. „Het openbaar bestuur op lokaal niveau heeft echt mijn hart. Je wilt niet weten hoe leuk het is om wethouder te zijn.”

Jongste wethouder ‘Schouders eronder’ Toen Peter Raaijmakers (21) namens de Plaatselijke Politieke Alliantie in de gemeenteraad van het Brabrantse Sint-Michielsgestel werd gekozen, in 2014, was hij pas 17 jaar. Dus dat hij nu, vier jaar later, de jongste wethouder van Nederland is, verbaast niet. De oppositie was niet blij. Tegen het Brabants Dagblad zei de fractievoorzitter van de PvdA: „Echt ongelooflijk. Op een post als wethouder zet je iemand met ruime ervaring.” En de fractievoorzitter van Dorpsgoed had het over „een stageplek voor een student”. Raaijmakers zegt zelf: „Ik heb inmiddels drieënhalf jaar ervaring. Als raadslid bouw je dossierkennis op. Dat is het voordeel van eerst raadslid zijn voor je wethouder wordt.” En: „Brabant is aan het vergrijzen. Ook mijn generatie zal de schouders eronder moeten zetten.” Hij wijst erop dat acht van de 21 gemeenteraadsleden twintigers en dertigers zijn. Sint-Michielsgestel heeft bovendien een kinderburgemeester en een jeugdbrandweer. Zijn taak is de komende vier jaar niet alleen jongeren, maar iedereen bij het openbaar bestuur te betrekken. Naast zorg en welzijn, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en toerisme en erfgoed, heeft hij ook participatie en ‘doe-democratie’ in portefeuille. Die laatste twee deed hij ook tijdens zijn raadstijd. „In het verleden was het zo dat burgers iets mochten zeggen als iets klaar was. Dat is echt uit de vorige eeuw. Je moet hen betrekken, gebruikmaken van de kennis en kracht van de maatschappij.” Maar zijn grootste uitdaging wordt de uitvoering van de Wmo. „Er is de afgelopen vier jaar enorm veel op gemeenten afgekomen. Ondanks de chaos is het goed geland. Nu is onze taak om weg van de regels en de procedures te komen en écht de menselijke maat centraal te stellen. Daar is nog een wereld te winnen.”