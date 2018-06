Russen beginnen WK met ruime zege op Saoedi-Arabië (5-0)

Rusland heeft op de eerste dag van het WK voetbal in eigen land meteen toegeslagen. In de openingswedstrijd versloeg de ploeg in het Loezjniki Stadion in Moskou Saoedi-Arabië met 5-0. Rusland is daardoor voor minstens één dag koploper in Groep A.

Rusland 5 Saudi-Arabië 0 Gazinski 12’ Tsjerysjev 43’ Dzjoeba 71’ Tsjerysjev 91’ Golovin 94’ De rookdampen van de openingsceremonie waren nog nauwelijks opgetrokken of Rusland stond al op 1-0. Joeri Gazinski wist een afgeslagen corner met het hoofd achter de Saoedische doelman te werken. Denis Tsjerysjev maakte nog voor rust de 2-0. Na een snelle counter van de Russen kapte hij in het strafschopgebied enkele Saoedi’s uit en schoot hard raak. Tsjerysjev was eerder als invaller in het veld gekomen. In de tweede helft wist het thuisland nog eens driemaal te scoren tegen het onmachtige Saoedi-Arabië. Artjom Dzjoeba zette met een knappe kopbal de 3-0 op het scorebord. De mooiste doelpunten werden voor het laatst bewaard. Tsjerysjev kreeg de bal net buiten het strafschopgebied voor zijn voeten. Met een droge knal schoot hij vervolgens voor de tweede maal raak. Goal! En wat voor een. Op schitterende wijze maakt Tsjerysjev er 4-0 voor Rusland van. #WorldCup pic.twitter.com/EM83dH25lN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 14, 2018 De 5-0 was eveneens mooi. Aleksandr Golovin zette zich achter een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. De Rus krulde de bal om de muur in het Saoedische doel. Rusland - Saoedi-Arabië werd daarmee de meest doelpuntrijke openingswedstrijd ooit van een WK. Lees ook ons verslag van de openingsceremonie: WK afgetrapt met spektakelshow in Moskou Naast Rusland en Saoedi-Arabië zijn ook Egypte en Uruguay ingedeeld in groep A. Die landen spelen morgen tegen elkaar. Ook de topper Portugal - Spanje staat morgen op het programma, evenals Marokko - Iran.