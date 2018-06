‘Rusland niet veilig voor Duitse dopingjournalist’

Sportverslaggever Hajo Seppelt, die het Russische dopingschandaal aan het licht bracht, gaat niet naar Rusland om verslag te doen van het WK voor ARD. Volgens de Duitse publieke omroep, die het besluit in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken heeft genomen, zijn de risico’s te groot.

Volgens het ministerie blijkt uit een analyse van de Duitse veiligheidsdiensten dat Seppelt in Rusland gearresteerd zou kunnen worden. Ook zou hij het slachtoffer kunnen worden van intimidatie of geweld.

Hoe kon de dopingfraude in Rusland, waar al in 2010 melding van werd gemaakt, jarenlang voortbestaan? Lees ook: Hoe Rusland rommelde en WADA wegkeek

Eerder was al bekend dat Seppelt een visum had aangevraagd om verslag te doen van het WK, maar Rusland weigerde de aanvraag goed te keuren. De ARD sprak toen van een “schending van de persvrijheid zonder weerga”. Uiteindelijk besloot Rusland Seppelt alsnog een visum te verlenen, maar nu wordt hem afgeraden om naar het WK te gaan.

Publieke vijand

Seppelt onthulde in 2014, ten tijde van de Olympische Winterspelen in Sotsji, het Russische dopingprogramma. Als gevolg daarvan werd een deel van de medailles ingetrokken en werd een groot aantal Russische atleten uitgesloten van de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Dit jaar in Pyeongchang mochten de Russen alleen onder een neutrale vlag deelnemen.

Bekijk hier Seppelts documentaire over het Russische dopingprogramma:



De Duitse onderzoeksjournalist maakte verschillende documentaires over het schandaal. In een daarvan, die in januari werd uitgezonden, zei het voormalig hoofd van het Russische antidopinglaboratorium Grigori Rodtsjenkov dat president Poetin op de hoogte was van het Russische dopingprogramma.

De Russische autoriteiten doen onderzoek naar Rodtsjenkov en zijn een strafzaak tegen hem begonnen. In 2016 is Rodtsjenkov gevlucht naar de VS, waar hij in een getuigenbeschermingsprogramma van de FBI zit. De Russische onderzoekscommissie die belast is met de zaak heeft al laten weten Seppelt te willen verhoren. Daarom zou volgens Duitsland het risico op arrestatie groot zijn.