Rolls-Royce schrapt komende twee jaar 4.600 banen

De Britse motorfabrikant Rolls-Royce gaat de komende twee jaar 4.600 banen schrappen. Het industrieconcern gaat onder meer snijden in het aantal managementlagen en ondersteunende functies om zo jaarlijks ruim een half miljard dollar aan kosten te besparen.

Eenderde van de ontslagen valt voor het einde van dit jaar, meldt het bedrijf donderdagochtend in een persverklaring. Bestuursvoorzitter Warren East zegt daarin:

“Het is niet makkelijk om het aantal arbeidsplaatsen te reduceren, maar we moeten een commerciële organisatie creëren die net zo leidend is als onze technologieën. Om dit te bereiken moeten we de manier waarop we werken fundamenteel veranderen.”

De ontslagen vallen vooral bij het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, waar zo’n 15.000 mensen werken. In dat land werkt de helft van de 55.000 werknemers van het industrieconcern. De reorganisatie gaat volgens het bedrijf een half miljard pond kosten, ruim 565 miljoen euro. Sinds 2015 verdwenen 10.000 banen. In 2016 noteerde het concern een verlies van 5 miljard euro, door teruglopende vraag naar onder andere scheepsmotoren.

Het aantal divisies van het bedrijf werd in januari gereduceerd van vijf naar drie. Volgens de directie was Rolls-Royce “zwaar gecentraliseerd”, waardoor het hoofdkantoor en de individuele divisies veel overlappende werkzaamheden hadden. “De reorganisatie zal snellere beslissingen door de hele organisatie mogelijk maken”, aldus de verklaring.

Het industrieconcern realiseerde in 2017 een omzet van bijna 22 miljard dollar, waarvan ruim de helft verdiend werd met de productie van vliegtuigmotoren voor de burgerluchtvaart.