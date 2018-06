Nederland is dezer dagen net de roman Zes personages op zoek naar een auteur van Luigi Pirandello, maar dan in de variant ‘zeventien miljoen bondscoaches op zoek naar een team’. Voor wie gaan we juichen? Op wie gaan we vitten? Ik zie drie keuzetrajecten.

De nationalistische methode leidt onvermijdelijk tot een keuze voor Marokko, het land dat met vijf Nederlanders aantreedt. Nee, niet ‘in Nederland geboren spelers’, maar Nederlanders. Check de paspoorten maar. Hakim Ziyech woont al zijn hele 25-jarige leven in Nederland. Dat hebben Wesley Sneijder (23 jaar) en Arjen Robben (20 jaar) niet gehaald.

De Pirlo-methode. Het grote wennen is dat we voor het eerst sinds 2002 een Pirloloos WK hebben. Wie wordt de speler die met één steekpass een hele wedstrijd de moeite waard kan maken? Kies de nieuwe Pirlo en steun zijn team. Kandidaten: De Bruyne, Eriksen, Golovin, Hazard, Modric, Özil, Ziyech, en een Saoedi-Arabiër die ik in de openingswedstrijd hoop te ontdekken.

De methode van de historische rechtvaardigheid. De grootste voetballers moeten wereldkampioen worden: zie Pelé, zie Maradona, zie Zidane. Dus: nu Messi, nu Argentinië. Aan één Cruijff heeft de voetbalgeschiedenis wel genoeg.

Arjen Fortuin , televisierecensent, schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Emilie van Outeren.