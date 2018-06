Ook salarisverhoging voor docenten voortgezet onderwijs

In navolging van leraren in het basisonderwijs krijgen ook docenten in het voortgezet onderwijs een salarisverhoging. Onderwijsvakbonden en werkgevers hebben donderdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het loon stijgt de komende twaalf maanden in twee stappen met 4,5 procent, zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Vanaf deze maand krijgen de docenten er 2,35 procent bij, en in juni volgend jaar komt daar over dat verhoogde loon nog eens 2,15 procent bij. De leraren krijgen ook nog een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris. Ten slotte staan leraren met ingang van schooljaar 2019/2020 één lesuur per week minder voor de klas. Die laatste maatregel is vooral bedoeld om de werkdruk die docenten ervaren te helpen verminderen. Zij klagen onder meer dat zij te veel overuren maken om naast het geven van onderwijs lessen voor te bereiden en toetsen na te kijken.

AOb-onderhandelaar Henrik de Moel stelt dat de huidige verlaging met één uur per week bereikt gaat worden door onderwijstijd effectiever te besteden. “Leerlingen hebben wettelijk de mogelijkheid om duizend uur les per jaar te krijgen, maar dat hoeft niet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan facultatieve lessen.” De AOb wil via een lobby aan het Binnenhof de komende tijd bereiken dat er extra geld komt om het aantal uren voor de klas nog verder te verlagen.

Begin deze maand werd na lang onderhandelen ook al een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor basisschoolleraren. Zij dwongen via meerdere stakingen af dat zij in een hogere salarisschaal terechtkomen en er ook een algemene loonsverhoging van 2,5 procent komt. Ook krijgen zij twee eenmalige extra uitkeringen.