‘Ook premier Japan wil Kim Jong-un ontmoeten’

Japan werkt aan een ontmoeting tussen premier Shinzo Abe en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Mogelijk kunnen de twee leiders elkaar al in augustus treffen. Dat bevestigen Japanse overheidsbronnen aan lokale media volgens Reuters.

De twee landen onderhouden officieel geen bilaterale betrekkingen, maar hebben de afgelopen maanden al een aantal keer contact gehad om over een top te onderhandelen. De Noord-Koreaanse leider zou tijdens de ontmoeting met de Amerikaanse president Trump eerder deze week ook gezegd hebben dat hij openstond voor een ontmoeting met Abe, meldt de krant The Japan Times. Een woordvoerder van de Japanse overheid wil het bestaan van de onderhandelingen niet bevestigen.

Mogelijk zal Abe naar Pyongyang afreizen om Kim te ontmoeten. Een ander ontmoetingsmoment zou kunnen zijn tijdens een economisch forum in de Russische stad Vladivostok in september, hoewel het nog niet zeker is of Abe daar bij zal zijn. Een kritiek punt in de onderhandelingen is de ontvoering van Japanse burgers in de jaren zeventig en tachtig door Noord-Korea.

Pompeo: sancties verdwijnen pas als Pyongyang kernwapens opgeeft

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zei woensdag dat Noord-Korea binnen tweeënhalf jaar stevig moet gaan ontwapenen. Later benadrukte de hoogste diplomaat van de VS dat de sancties op het land pas opgeheven zullen worden als Pyongyang zijn kernwapens heeft opgegeven. Noord-Koreaanse media hadden gesuggereerd dat Trump akkoord is gegaan met een stapsgewijze afbouw.

Tijdens de top tussen Noord-Korea en de VS werd afgesproken om te werken aan de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Trump suggereerde woensdag in een tweet dat Pyongyang geen ernstige dreiging meer vormt, maar het is zeer de vraag of de gemaakte afspraken ook worden nagevolgd.

realDonaldTrump Donald J. Trump Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! 13 juni 2018 @ 10:01 Volgen

Raketten over Japan

Noord-Korea schoot vorig jaar nog raketten over Japan om wapens te testen die de VS kunnen bereiken. De acties leidden tot onrust onder de Japanse bevolking, premier Abe noemde het afvuren van een raket “een ongekende en ernstige bedreiging”, .

Abe was na de top positief en noemde het “een stap in een allesomvattende oplossing”. Tokio is volgens een Japanse overheidswoordvoerder waarschijnlijk bereid om mee te betalen aan de kosten die komen kijken bij het controleren van de ontwapening van Noord-Korea.