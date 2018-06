Nog altijd zijn zeven op de tien wethouders mannen

De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders bestaan nog altijd voor het merendeel uit mannen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in de 305 gemeenten waar in maart verkiezingen werden gehouden en intussen een college is benoemd.

Alleen het Groningse Appingedam en het Brabantse Gemert-Bakel hebben een college van louter vrouwelijke wethouders. Colleges van louter mannen – exclusief de burgemeester – komen veel vaker voor: in 94 gemeenten. Het aantal vrouwelijke wethouders is wel gegroeid ten opzichte van 2014: toen 21 procent nu 29 procent.

GroenLinks is koploper: bijna de helft van de 87 wethouders van die partij, 48 procent, is vrouw. Daarna volgen PvdA (43 procent) en D66 (38 procent). 50Plus – 2 wethouders – en de SGP – 27 wethouders – leveren geen enkele vrouw.

Uit de rondgang van NRC blijkt verder dat de meeste wethouders nog altijd benoemd zijn namens een lokale partij (384). Hun gemiddelde leeftijd is 54 jaar. Naar schatting van de Wethoudersvereniging was 5 procent eerder wethouder in een andere gemeente.

Oud-Kamerleden

Een aantal wethouders was eerder Tweede Kamerlid. Onder hen net afgetreden parlementariërs als Sharon Dijksma (Amsterdam, PvdA) en Liesbeth van Tongeren (Den Haag, GroenLinks). Andere bekende namen zijn Simon Fortuyn, broer van de vermoorde politicus, die opnieuw namens Leefbaar 3B in Lansingerland wethouder is, en oud-scheidsrechter Eric Braamhaar, in Wierden wethouder is voor Nieuw Enter Wierden.