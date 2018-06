Nieuwe software iPhone tegen hackers

Apple komt met nieuwe beveiligingssoftware die het moeilijker maakt om toegang te krijgen tot een iPhone of iPad zonder wachtwoord. Dat heeft de techgigant woensdag in een verklaring bevestigd, meldt persbureau Reuters. Volgens Apple is het een belangrijke stap om de privacy van consumenten te waarborgen, maar veiligheidsdiensten zijn niet blij met de ontwikkeling.

Vanaf de volgende update van iOS-software is het mogelijk om een nieuwe functie te downloaden, de USB Restricted Mode. Daarmee wordt alle dataoverdracht uit apparaten via de usb-poort geblokkeerd een uur nadat deze is vergrendeld. Wel kunnen iPhones en iPads nog opgeladen worden, maar om data uit het apparaat te halen is dan het wachtwoord nodig.

Apple is al langer in een conflict verwikkeld met Amerikaanse autoriteiten over privacy. In 2016 weigerde het voor de FBI de telefoon van een van de San Bernadino-schutters te ontgrendelen. Op het apparaat stond mogelijk belangrijke informatie over de schietpartij, waarbij veertien doden vielen. Uiteindelijk besloot de FBI een derde partij in te huren om de telefoon te hacken.

‘Privacy is fundamenteel mensenrecht’

Nu komt Apple dus met een functie om dat onmogelijk te maken. In de verklaring schrijft de computerfabrikant dat deze ontwikkeling deel uitmaakt van het beleid om de persoonlijke informatie van consumenten te beveiligen tegen hackers. Privacy is volgens topman Tim Cook een “fundamenteel” mensenrecht. Apple zegt verder “het grootste respect” te hebben voor veiligheidsdiensten en dat “de verbeteringen in de beveiliging niet bedoeld zijn om hun werk te hinderen”.

Amerikaanse politie is niet blij met de software, meldt The New York Times. Daardoor wordt het moeilijker om belangrijke informatie in strafrechtelijk onderzoek te verzamelen. De FBI heeft vooralsnog niet gereageerd op het nieuws.