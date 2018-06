Neymar dartelt weer, Brazilië is topfavoriet

Tranen spoelden de geel-groene schmink van de wangen bij de Braziliaanse fans. Verdriet, ontgoocheling, woede. Met 7-1 waren hun ‘Goddelijke Kanaries’ vernederd door Duitsland, in de halve finale van het WK 2014 in Belo Horizonte. Een nog groter trauma dan het historische 2-1 verlies in de finale van 1950 tegen Uruguay, ook al in eigen land. Maar wel de beste brandstof voor revanche.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië geldt als favoriet voor het komende WK in Rusland. Sterspeler Neymar is na maandenlange afwezigheid wegens een voetblessure net op tijd fit, zie hem dartelen en scoren in oefenduels tegen Kroatië (2-0) en Oostenrijk (3-0). Om de 26-jarige aanvaller heen volop techniek en fysieke kracht. De ploeg van coach Tite is al 16 duels ongeslagen, doelsaldo 39 voor 3 tegen.

Foto Andre Penner/AP

Titelverdediger Duitsland bouwt grotendeels op de kampioensploeg van vier jaar geleden. Keeper Manuel Neuer is op de valreep weer fit, ervaren spelers als Jérôme Boateng, Tony Kroos en Thomas Müller zijn bijna een garantie om ver te komen. Coach Joachim Löw (58) is sinds 2006 in functie en staat tot 2022 onder contract. Geen land zo stabiel als Duitsland. Vorige zomer won de wereldkampioen zelfs met een B-elftal de Confederations Cup en vrijwel tegelijkertijd het WK voor spelers onder 21.

Maar in de voorbereiding swingde het elftal van Löw nauwelijks. Er was een rel rond Mesut Özil en Ilkay Gündogan, twee spelers met Turkse wortels die op de foto gingen met de Turkse president Erdogan. Slechts twee keer in de WK-historie – Italië in 1938 en Brazilië in 1962 – won de titelhouder het toernooi.

In 2014 luidde een 5-1 nederlaag tegen Nederland een roemloze aftocht van regerend kampioen Spanje in de poulefase in. Vier jaar later imponeerden de Spanjaarden in oefenduels voor het WK met hun gekende ‘Grote Rondo’ onder leiding van de afscheid nemende veteraan Andres Iniesta. Maar hoe pakt het plotse ontslag van bondscoach Julen Lopetegui uit op de spelers?

Foto Reuters

Frankrijk staat er op het oog florissanter voor. Bondscoach Didier Deschamps kan het zich veroorloven om aanvallers als Karim Benzema, Franck Ribéry en Alexandre Lacazette thuis te laten. Dan nog beschikken Les Blues met Antoine Griezmann, Olivier Giroud en Kylian Mbappé over een droomvoorhoede. Mbappé is pas 19 jaar, wonder van snelheid en techniek, voorbestemd om de grote sterren Messi en Ronaldo naar de kroon te steken.

Laatste kans

Voor Messi (30) en Ronaldo (33) is het toernooi in Rusland waarschijnlijk de laatste kans op een wereldtitel. Maar hun teams imponeren de laatste tijd niet. Argentinië plaatste zich met de hakken over de sloot. Portugal lijkt niet de vechtmachine die twee jaar geleden het EK won, de ploeg verloor in de oefencampagne met 3-0 van Nederland.

België, Engeland en Uruguay completeren de teams die door de bookmakers het hoogst worden ingeschat. Gastland Rusland, dat deze donderdag het openingsduel speelt tegen Saoedi-Arabië, zal volgens de gerenommeerde voorspellers van Goldman Sachs de poulefase niet overleven.