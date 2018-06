Moederbedrijf Google koopt 70 ha grond in Noord-Holland

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een stuk grond van 700.000 vierkante meter gekocht in Noord-Holland. Volgens persbureau Bloomberg weet het techconcern alleen nog niet of het daadwerkelijk op het aangekochte land gaat bouwen. Het wil de mogelijkheden hebben uit te kunnen breiden in Europa als het dat wil.

Hoeveel Alphabet voor het stuk grond heeft betaald, is niet bekendgemaakt. Volgens het Noordhollands Dagblad ligt het op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer, een dorp zo’n 62 kilometer ten noorden van Amsterdam. Microsoft kocht al eerder grond in de Noord-Hollandse gemeente.

Alphabet bezit reeds een datacentrum in het Groningse Eemshaven. Eerder dit jaar kondigde het aan een half miljard euro daarin te investeren, waarmee de totale investering in het centrum uitkomt op 1,5 miljard.