Ludo Bijvoet nieuwe directeur Blokker

Ludo Bijvoet, de huidige topman van Xenos, wordt vanaf 1 juli de nieuwe algemeen directeur van winkelketen Blokker, meldt de Blokker Holding. Bijvoet volgt Casper Meijer op die begin april liet weten te vertrekken.

Naast Bijvoet is Frank Cocx aangesteld als de nieuwe financieel directeur. Samen staan zij voor een grote taak. De nieuwe directie moet het bedrijf namelijk overeind proberen te helpen, na een recordomzetverlies van 344 miljoen euro in 2017.

In een verklaring laat de holding weten dat Bijvoet het vertrouwen heeft van de aandeelhouders, oftewel de familie Blokker. “Met de steun van de aandeelhouders en de benodigde financiering, kan Ludo op een effectieve manier invulling geven aan de plannen voor Blokker. En hoewel het een pittige klus is, hebben wij het volste vertrouwen dat Ludo succesvol zal voortbouwen op het eind 2017 voorzichtig zichtbaar geworden herstel”, aldus Michiel Witteveen, voorzitter van de raad van commissarissen en waarnemend topman van de Blokker Holding.

Slechte bedrijfsresultaten

De voormalige topman Meijer lag overhoop met de raad van commissarissen en aandeelhouders over de nieuwe koers die het bedrijf wil gaan varen en de tegenvallende resultaten. Vorige maand werd bekend dat Blokker in 2017 een verlies van 344 miljoen euro leed; dat was het grootste verlies ooit, en bijna twee keer zo hoog als het verlies over 2016.

Volgens Blokker was de belangrijkste oorzaak daarvoor de reorganisatie waar het bedrijf nu nog middenin zit. De winkelketen heeft de laatste jaren vooral veel last van concurrentie van online winkels en goedkope winkels als Action.

Ontmanteling

Door tegenvallende bedrijfsresultaten besloot de top van het bedrijf eerder dit jaar al in te grijpen. Dat ging gepaard met het sluiten van honderden winkels en het schrappen van meer dan tweeduizend banen. Xenos, Leen Bakker, Intertoys, Big Bazar en het Belgische Maxi Toys werden te koop gezet. Intertoys, Leen Bakker en Xenos zijn inmiddels verkocht. De Xenos-winkels worden omgebouwd tot filialen van het Belgische Casa, dat ook in handen is van de familie Blokker.

Sinds vorig jaar zit er geen enkel lid van de familie Blokker meer in de top van het bedrijf. De nieuwe financieel directeur Frank Cocx kondigde in april van dit jaar zijn vertrek aan bij Intertoys als financieel directeur. Daarvoor werkte hij bij onder andere bij de internationale accountantsorganisatie KPMG.