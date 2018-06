Joost Spijkers wint Poelifinario in de categorie kleinkunst

Joost Spijkers is winnaar van Poelifinario in de categorie kleinkunst. Hij is de enige genomineerde en daar mee de winnaar, met zijn programma Spijkers II.

De VSCD-Cabaretjury, verantwoordelijk voor de nominaties, vond dit programma dermate sterk dat hij als enige genomineerde in zijn categorie naar voren is geschoven.

In de overige categorieën zag de VSCD-Cabaretjury wel meerdere kandidaten voor de Poelifinario. De prijs voor de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling is dit jaar voor het eerst onderverdeeld in drie categorieën. De andere twee categorieën zijn engagement en amusement.

Daarin zijn nog vijf voorstellingen genomineerd voor de Poelifinario en vijf voorstellingen voor het de meest veelbelovende cabarettalent, de Neerlands Hoop.

In de categorie entertainment:

Jochem Myjer met Adem in, adem uit

De Alex Klaasen Revue met Showponies.

In de categorie engagement:

Tim Fransen met Het kromme hout der mensheid

Richard Groenendijk met Om alles!

Veldhuis & Kemper met Geloof ons nou maar>

Voor de Neerlands Hoop:

Johan Fretz met De Zachtmoedige Radicaal

Martijn Kardol met Bang

Stefano Keizers met Erg heel

René van Meurs met Ik beloof niks

Rundfunk met Wachstumsschmerzen

De VSCD Cabaretprijzen worden op 1 oktober uitgereikt in Diligentia in Den Haag.