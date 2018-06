ICT-project NVWA kost 59 miljoen meer dan verwacht

Het vernieuwen van de ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat bijna twee jaar langer duren dan verwacht en de kosten vallen 59 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanvankelijk was een bedrag van 36 miljoen gereserveerd voor de vernieuwingen van de ICT-systemen, maar uit de brief van minister Schouten die op 7 juni werd verstuurd blijkt dat de kosten uitkomen op 95 miljoen euro. Bovendien loopt de NVWA nog andere financiële risico’s, die mogelijk op 22 miljoen euro zouden neerkomen. Verwacht wordt dat het project in 2021 klaar is, terwijl het eigenlijk volgend jaar af had moeten zijn.

Mislukte projecten

Het is vaker voorgekomen dat een ICT-project bij de overheid duurder uitvalt dan verwacht of mislukt. Zo bleek eerder dit jaar dat een digitaliseringsproject bij de Raad van de Rechtspraak was mislukt en volledig opnieuw moet. Er was wel al 220 miljoen uitgegeven aan het project - een overschrijding van het budget van zo’n 200 miljoen euro aan belastinggeld.

Ook mislukte de invoering van een nieuw landelijk bevolkingsregister. Vorig jaar, na 24 externe evaluatierapporten en 100 miljoen euro, werd besloten om te stoppen met het project. En dan was er nog het mislukte ICT-project bij de Belastingdienst, waarmee 203 miljoen euro gemoeid was. Ook bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ging het mis (103 miljoen euro), het UWV, bij de politie en Defensie.