Hoorde de nieuwe getuige Sharleyne en haar moeder?

„Langs gaan bij de directe buren”, was de instructie op het politiebureau nadat de 8-jarige Sharleyne op 8 juni 2015 dood was gevonden aan de voet van een flat in Hoogeveen. In koppeltjes gingen agenten langs de deuren om te vragen of buren iets hadden gehoord. Maar een gecoördineerd buurtonderzoek was het niet. Er werden geen lijstjes bijgehouden wie waar zou aanbellen en met welke buren was gesproken en welke niet.

En zo kon het dat twee jaar later, tot eigen verbazing van de politie, een nieuwe getuige opdook die een verklaring aflegde, belastend voor Heleen J. In die verklaring zag het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke reden om de 38-jarige moeder van Sharleyne alsnog te vervolgen. Ze staat sinds woensdag voor de rechtbank in Assen terecht wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van haar dochter. Terwijl het OM haar vlak na de val juist had vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

„Ik hoorde die nacht stemmen terwijl ik aan het mediteren was”, had de nieuwe getuige gezegd toen twee agentes op 22 mei 2017 plotseling bij hem aanbelden. Hij woonde op de elfde verdieping en was de directe bovenbuurman van Heleen. Hij had rond één uur ’s nachts rustig praten gehoord van een moeder en een meisje en toen een doffe knal, „iets heel hards tegen de muur”. Zo’n tien minuten later hoorde hij iets over de reling gaan, „iets dat tweemaal de reling raakte”. Vast een vuilniszak, dacht hij nog geïrriteerd. „Maar ik heb alles al verteld hoor”, zei de getuige tegen de agentes. „Vlak na de val, tegen twee mannelijke collega’s.”

De verklaring is van belang, want ze spreekt de verklaring van de verdachte tegen. Zij zei ’s nacht wakker te zijn geworden van de tocht toen haar dochter al beneden aan de flat lag. Maar terug te vinden in het dossier is de verklaring van de bovenbuurman uit 2015 niet. Geen agent wist er nog van. Ook niet na ondervragen van álle mannelijke collega’s en oud-collega’s van het korps. „Het was hectisch”, zeiden agenten die betrokken waren bij het onderzoek naar de val. „Er was geen gestructureerde ploeg aan het werk”.

Hoeveel waarde kun je hechten aan een verklaring die pas twee jaar later is opgemaakt? Die vraag kwam op de zitting donderdag aan de orde. De bovenbuurman kán de stemmen hebben gehoord, blijkt uit akoestisch onderzoek in de flat. Maar hij kan ook andere stemmen hebben gehoord, zoals op de galerij of misschien van de andere buurvrouw met kind ernaast. Uit onderzoek van een bewegingswetenschapper, die de val reconstrueerde op basis van de positie waarin Sharleyne werd gevonden, blijkt élk scenario mogelijk, behalve dat haar lichaam tweemaal de flat heeft geraakt.

Waarom heeft u niet gewoon verklaard, houdt de rechter de verdachte voor. Waarom heeft Heleen bij elk verhoor gezwegen? Dat ís ook niet te begrijpen, antwoordt ze „Niet als je niet hebt ervaren wat ik heb meegemaakt, dat je wordt uitgemaakt als moordenaar van je eigen kind”.

Als ze meer had verteld, zegt de rechter, had de politie haar onderzoek beter kunnen doen. Maar dat de politie nu „achter de feiten aanloopt”, is niet háár schuld, zegt Heleen. „Ik heb niets verklaard dat enig politieonderzoek destijds in de weg stond.”