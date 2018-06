Regelmatig vraagt iemand mij van welk ras mijn hond is. We hebben geen idee: zij is een zwervertje uit Roemenië. Ze is een bescheiden hondje en als ze een onbekende hond tegenkomt gaat ze daar met een wijde boog omheen of verstopt zich achter mij. Thuis is ze de rust zelve.

Nu vroeg iemand of ze misschien een Duitse jachtterriër is. Thuis zoek ik dat op internet op. De gelijkenis is treffend: dat is ze! Ik lees de karakterbeschrijving: zelfverzekerd, dominant, agressief en moorddadig.

