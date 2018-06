Hoe werd Adyen in één dag twee keer zoveel geld waard?

Als dorstigen in de woestijn stortten beleggers zich woensdag op het aandeel Adyen, dat voor het eerst verhandeld werd op de Amsterdams beurs. De koers kwam twee keer hoger uit dan de 240 euro waarop Adyen het aandeel aanbood.

Al van tevoren was duidelijk dat het orderboek vele malen was overschreven, dankzij de schaarste die Adyen zelf gecreëerd had. Een paar trucs die de koersintroductie tot een grootse entree maakten.

Zeg vaak nee

Adyen startte in 2006 met kapitaal van drie mensen die hun vorige bedrijfje verkochten. Adyen wist schuldenvrij te blijven. Daardoor was er weinig behoefte aan nieuw geld en kon Adyen nee zeggen tegen investeerders die (te) hoge eisen stelden, of veel invloed wensten. Adyen had de investeerders voor het uitkiezen en gerenommeerde partijen als Warburg Pincus werden vriendelijk bedankt. Door nee te zeggen groeide de interesse nog meer.

Bovendien, Adyen bracht maar 12,7 procent van het bedrijf naar de beurs. Nog een beperking: alleen institutionele beleggers konden zich inschrijven.

Adyen wilde geen volksaandeel zijn, zoals Ziggo of ABN Amro, die voor respectievelijk 18,50 en 17,75 euro naar de beurs gingen. De coupure van 220 euro moest dus koopjesjagers op afstand houden. Vergeefs, natuurlijk.

Wees niet te graaierig

Toen bleek dat het orderboek overschreven was, had Adyen kunnen besluiten de bandbreedte van de introductieprijs van 220 tot 240 euro te negeren en te kiezen voor een hogere prijs per aandeel, bijvoorbeeld 300 euro. Een blunder van de banken die interesse verkeerd inschatten? Of, misschien was de afweging om niet te graaierig over te komen. ImmersAdyen gebruikt de beursgang alleen om investeerders uit te betalen, niet als kapitaalinjectie. Bovendien: de meeste investeerders verkochten maar een deel van hun belang. Ze kunnen de rest tegen de nieuwe prijs verkopen en alsnog graaien.

Beursgangen van techbedrijven zijn zeldzaam, zeker in Europa. Nog zeldzamer – eenhoorn onder de eenhoorns: winstgevende techbedrijven die naar de beurs gaan. Dat heeft Adyen bijvoorbeeld voor op bedrijven als Spotify en Dropbox (beide net beursgenoteerd) en Uber (verwachte beursgang in 2019). Institutionele beleggers kunnen zich niet veroorloven zo’n kans te laten schieten en ‘moeten’ dus wel kopen op de eerste handelsdag. Voor het zelfde geld groeit Adyen door tot maatje ASML.

Blijf groeien

Adyen lift mee op de expansie van internationaal opererende techbedrijven en winkelketens die in ‘omni- retail’ veranderen. De beroemde klantenkring verkoopt zichzelf en om de groeiende transactievolumes te verwerken hoeven maar weinig extra kosten gemaakt te worden. Als het sprookje van Adyen goed afloopt, kan zelfs de 455 euro achteraf een koopje blijken.