Hoe echt is de EU-liefde van Rutte?

Goedemorgen! Rutte is bekeerd, of zoals hij zegt ‘geëvolueerd’ naar een EU-minnaar. De Algemene Rekenkamer veegt de vloer aan met de capaciteiten van Defensie. En een topambtenaar onder Balkenende doet alsnog een boekje open.

LIEFDE: Premier Rutte kwam woensdag uit de kast als pro-Europeaan. Hij hield zijn meest pro-Europese toespraak ooit voor het Europarlement - dat hij eerder nog omschreef als ‘feestcommissie op zoek naar een feestje’. Partijen krabben zich achter de oren of hij bekeerd is, of solliciteert naar de functie van raadspresident. Behalve met Europese liefde, ambitieuzere milieuplannen en een pleidooi voor vrijhandel, kwam Rutte niet met meer geld of macht voor de EU over de brug.

MISSIE MISLUKT: De Algemene Rekenkamer was woensdag vernietigend over Defensie. Militaire missies leggen te veel druk op de krijgsmacht. Eenheden in Nederland zijn niet meer compleet en in staat goed te functioneren. Maar ook op missie in Mali gaat het mis: militairen hebben niet genoeg samen geoefend, en hebben te weinig of kapotte spullen. Niet verrassend besluit het kabinet vrijdag om de Mali-missie niet te verlengen, dat lekte dinsdag al uit. “Dertig jaar bezuinigen heeft effect”, aldus minister Ank Bijleveld, die selectiever wil zijn met toekomstige missies.

Missie mislukt II: De timing is ongelukkig, Nederland stopt als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad met een VN-missie. Maar de timing is nog ongelukkiger in het door moslimextremisme geplaagde Mali. Er zijn dagelijks aanslagen, honderden scholen zijn dichtgegaan en van tientallen gemeenten is de burgemeester of het dorpshoofd gevlucht. De regering in de hoofdstad is de controle in eigen land volledig kwijt, schrijft onze correspondent Bram Vermeulen.

OUDE KOEIEN: Het blijkt hoogoplopende heibel te zijn geweest tussen topambtenaren op Algemene Zaken en de politieke assistent van Jan Peter Balkenende. Voormalig secretaris-generaal Wim Kuijken schreef een boek over zijn oude baas. Volgens Kuijken ging de premier meer in op adviezen van zijn politiek assistent Jack de Vries, dan op die van ambtenaren. Zo las Balkenende begin 2003 de voorbereide stukken over uitlatingen van prinses Margarita slecht en kwam daardoor in de problemen. Op andere momenten blokkeerde Kuijken dan weer eigenhandig de informatievoorziening naar De Vries, die moest bedelen om dossiers.

MIGRATIEDEALS: VVD-staatssecretaris Mark Harbers van Justitie deed woensdag aan verwachtingsmanagement. Wat de veelbesproken deals met Afrikaanse landen voor opvang in de regio betreft: Nederland is “met geen enkel concreet land in gesprek”. Voor GroenLinks was het streven naar zulke afspraken de reden om af te haken bij de kabinetsformatie. Het internationaal recht staat meer migratiedeals à la Turkije in de weg, schrijft de Volkskrant. Het terugsturen van asielzoekers naar een onveilige situatie is verboden.

QUOTE VAN DE DAG:

“Een maatschappij die zich niet wil laten vertegenwoordigen door iemand die een fout maakte, suggereert dat foutloosheid voortaan een maatschappelijke norm is. Dat is pas echt liegen”

Columnist Tom-Jan Meeus vraagt zich af waarom iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt en aftreedt, blijkbaar daarna nog meer moet boeten. Mark Rutte wilde volgens het AD Halbe Zijlstra voordragen als bewindvoerder bij de Wereldbank, maar zowel buiten als binnen het kabinet leek daar weinig enthousiasme voor.