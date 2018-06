Almeerse wethouder stapt op, een week na installatie

Opnieuw is er een wethouder van de nieuwe lichting gemeentebesturen is opgestapt. Donderdagavond diende Tjeerd Herrema (PvdA) na een emotionele toespraak zijn ontslag in als wethouder in Almere, waar hij een week geleden werd geïnstalleerd.

Eerder deze maand viel al een net geïnstalleerd college in Kapelle.

Aanleiding voor het opstappen van Herrema is een onderzoek naar telefoonverkeer tussen hem en een verslaggever van de lokale krant Almere Deze Week. Vorige week zou Herrema seksueel getinte berichten naar de journalist hebben gestuurd, voorafgaand aan en na een – volgens de wethouder – broekzaktelefoontje vanaf de wc. De krant stuurde hierover een klacht aan de burgemeester, die een onderzoek instelde.

Hoe is de cultuur in de gemeenteraad van Almere? NRC was tien maanden aanwezig

De uitkomst daarvan is nog niet bekend, maar Herrema houdt de eer aan zichzelf. Deze week bleek dat coalitiepartijen, met uitzondering van zijn eigen PvdA, het vertrouwen in hem opzegden. Herrema, die de portefeuilles wonen, zorg en de Floriade had, sprak donderdagavond over „trial by media”.

„Zonder van het aanbod gebruik te maken om nadere duiding van mijn kant of de resultaten op een zo zware beschuldiging [van seksuele intimidatie] af te wachten, werden moties van afkeuring aangekondigd”, zei hij in de raadsvergadering. „Steeds vaker wordt al een politiek oordeel geveld los van feiten. Een politieke cultuur die met de opkomst van de PVV steeds meer als normaal wordt beschouwd.” Herrema zei in een dergelijke cultuur niet te willen werken.

Rekening vereffenen

Verslaggever Marcel Beijer van Almere Deze Week zegt in een reactie dat hij de chatberichten in eerste instantie niet begreep. Het zou gaan om ‘cymbub’, een plaatje van een kat, een duimpje en een smiley. Het eerste is vermoedelijk ‘cumbug’, wat slang is voor het blazen van spermabellen. „Pas toen hij het intieme telefoontje pleegde, zag ik die berichten in een context”, aldus Beijer.

Herrema beschuldigt de krant ervan een rekening te hebben willen vereffenen. De journalisten brachten tijdens de formatie het bericht dat de onderhandelende partijen hem niet meer als wethouder wilden houden. „De krant start een week na installatie van het nieuwe bestuur de volle aanval op de persoon waarvan zij begrepen hadden dat die niet terugkomt”, zei hij donderdagavond. Almere Deze Week ontkent dat er een onderliggend motief was voor de klacht en publicatie.

De Almeerse PvdA zei donderdag dat het vertrek van Herrema „hard binnenkomt”, maar het coalitieakkoord te blijven steunen. Daardoor valt het college niet.

Herrema was eerder wethouder in Amsterdam. Daar stapte hij op wegens de financiële tegenvallers bij de Noord-Zuidlijn.

Correctie (14/06): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Tjeerd Herrema de eerste opgestapte wethouder is sinds de collegevorming. Dat was niet juist: in Kapelle viel al een net geïnstalleerd college.