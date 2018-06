Drie doden tijdens campagnebijeenkomst partij Erdogan

Tijdens een campagnebezoek van de Turkse AK-partij aan de zuidelijke stad Suruç zijn donderdag drie doden gevallen. Dat melden persbureau Reuters en verschillende Turkse (staats-)media.

Ibrahim Halil Yildiz, parlementslid en partijgenoot van president Erdogan, bezocht volgens de Turkse krant Hürriyet lokale winkeliers en ondernemers toen op straat ruzie ontstond tussen zijn gevolg en aanhangers van de pro-Koerdische partij HDP. Suruç ligt in de provincie Sanliurfa, een overwegend Koerdische regio van het land.

In het vuurgevecht dat volgde vielen drie doden en acht gewonden. Onder de doden bevond zich ook een broer van AK-lid Yildiz. Drie andere broers van Yildiz raakten gewond, zei minister van familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya tegen dagblad Sabah. Volgens de krant hield de politie in Suruç zeker tien mensen aan.

Verkiezingen

In Turkije worden op zondag 24 juni zowel parlements- als presidentsverkiezingen gehouden. President Recep Tayyip Erdogan schreef die in april uit, terwijl ze eigenlijk gepland waren voor november 2019.

Erdogan wil het presidentieel systeem invoeren in Turkije, het liefst zo snel mogelijk. “Hoewel de president en de regering in harmonie werken, worden we bij iedere stap die we zetten geconfronteerd met de ziektes van het oude systeem”, zei hij in april.