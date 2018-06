Directeur havenbedrijf Sint Maarten geschorst

De directeur van het havenbedrijf van Sint Maarten is met onmiddellijke ingang geschorst. Het Hof van Justitie op Sint Maarten heeft hier donderdag toe besloten na een verzoek van het Openbaar Ministerie. Het OM vermoedt dat er al jarenlang sprake is van wanbeleid en corruptie binnen het havenbedrijf.

Directeur Mark M. was eerder al op non-actief gesteld door de Sint Maarten Harbour Holding Company NV. Door de uitspraak van het Hof verliest M. nu definitief de bevoegdheid om het havenbedrijf te kunnen vertegenwoordigen.

M. wordt er door het OM van verdacht fictieve facturen te hebben goedgekeurd van aannemers die amper werk voor het havenbedrijf zouden hebben verzet. Justitie denkt dat op die manier zo’n 6,8 miljoen euro is weggesluisd uit de haven. Afgelopen maandag begon het proces tegen M. en twee andere verdachten, dat bekendstaat als het ‘Emerald-onderzoek’ naar witwassen, fraude en belastingontduiking. M. heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Het OM had het Hof ook gevraagd een civielrechtelijk onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid en corruptie bij het havenbedrijf. Een beslissing over de instelling van zo’n onderzoek heeft het Hof donderdag uitgesteld tot december. Als reden geeft het Hof dat het havenbedrijf recentelijk al een aantal veranderingen heeft doorgevoerd, zoals het aanstellen van andere bestuurders en commissarissen en het invoeren van een klokkenluidersregeling. Het Hof geeft het havenbedrijf daarom de gelegenheid „verdere maatregelen te treffen om het beleid en de gang van zaken bij het havenbedrijf te verbeteren”.

Het havenbedrijf is de dominante speler in de economie van Sint Maarten. Het eiland, dat vorig jaar zwaar getroffen werd door orkaan Irma, is afhankelijk van het toerisme. Zo’n 80 procent van de toeristen komt met cruiseschepen in de haven aan. Ook worden er goederen overgeslagen. Justitie op Sint Maarten heeft extra aandacht voor corruptie op het eiland nu Nederland beloofd heeft om 550 miljoen euro mee te betalen aan de wederopbouw van het eiland. Eén van de voorwaarden daarbij is dat corruptie serieus wordt aangepakt.