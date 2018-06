Crisissfeer in Duitse politiek door ruzie over vluchtelingen

In politiek Berlijn heerst een crisissfeer door een hoog oplopend meningsverschil tussen bondskanselier Merkel (CDU) en de Beierse zusterpartij CSU over het vluchtelingenbeleid. Ook binnen haar eigen CDU groeit de kritiek op Merkel en krijgt ze in deze kwestie maar weinig steun.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) wil dat Duitsland asielzoekers die al in een ander Europees land geregistreerd zijn aan de Duitse grens kan terugsturen. Zijn partij steunt hem daarin – en speelt het hoog op. In oktober zijn er deelstaatverkiezingen in Beieren, en de CSU voelt de hete adem in haar nek van de sterk opgekomen anti-immigratiepartij AfD.

Maar Merkel is tegen het plan van Seehofer, omdat een eenzijdig Duits besluit de pogingen zou doorkruisen om een Europese oplossing te vinden. Zou Duitsland eerder geregistreerde asielzoekers aan de grens terugsturen, dan zou Oostenrijk dat mogelijk ook gaan doen, waardoor er in Italië een nog groter aantal asielzoekers zal achterblijven dan nu al het geval is. De nieuwe Italiaanse regering zou dan kunnen besluiten vluchtelingen helemaal niet meer te registeren, waarmee het hele opvangsysteem nog verder in ongerede zou raken.

Apart fractie-overleg CDU en CSU

Deze donderdag om half twaalf zouden de fracties van CSU en CDU in de Bondsdag, die doorgaans eigenlijk één gezamenlijke fractie vormen, afzonderlijk bijeenkomen om over de crisis te overleggen.

De sociaal-democratische SPD, die ook deel uitmaakt van de regering, heeft zich tot nu toe betrekkelijk stil gehouden over de kwestie. Maar de partij zou er grote problemen mee hebben als Seehofer zijn zin krijgt, en asielzoekers zonder grondige procedure aan de grens teruggestuurd gaan worden.