Ex-basketballer Dennis Rodman is vrienden met zowel Trump als Kim Jong-un. Dat is uniek en daarom werd hij ook langdurig geïnterviewd op CNN. Het is het waard om dat interview even terug te kijken, vooral als je alleen maar let op de gelaatsuitdrukking van interviewer Chris Cuomo. Die oscilleert tussen begripvol en verbijsterd, en af en toe het meest perfecte ‘blanco’ dat je ooit hebt gezien.

Goed, Rodman is dus vrienden met de Noord-Koreaanse leider. Opvallend was dat hij hem eerst een paar keer ‘Kim on young’ noemde, toen ‘Kim on yung’, en daarna pas iets wat op Kim Jong-un leek. Misschien is de vriendschap zo diep dat details als ‘namen’ triviaal zijn geworden.

Aan Rodman werd gevraagd of Trump en Kim het met elkaar zouden kunnen vinden. Toen zei Rodman dit: „Well, I think Donald Trump will understand the fact that the people of North Korea have a heart, soul, charisma and they love each other.”

Het was een opmerkelijke zin, die geen antwoord gaf op de vraag. Ook vond ik het raar dat het woord charisma erin voorkwam. Als je om onbegrijpelijke redenen fan bent van Noord-Korea, dan snap ik nog wel dat je wilt overbrengen dat de mensen een hart en een ziel hebben, en dat er liefde heerst in dat land. Maar charisma? Het is natuurlijk een positieve eigenschap. Van een heel volk is het weer een beetje vreemd. Charisma bestaat alleen bij de gratie van een grijze massa. Charisma is iets ongrijpbaars, dat in moderne tijden daarom ook wel de X-factor wordt genoemd. Als we het allemaal zouden hebben, zou het niet meer opvallen.

Daarnaast heeft charisma bij mij ook een wat onbetrouwbare bijsmaak. Zoals je van iemand kunt zeggen: „Ja, hij heeft natuurlijk heel veel charisma, maar hij heeft de boekhouding járen laten versloffen.” Of: „Ja, charisma heeft ze wel, maar talent? Er komt nog geen toonladder normaal uit, hoor.”

Kort nadat Rodman de Noord-Koreanen had geduid ging hij huilen om, tja, om wat eigenlijk? Ik geloof om zichzelf, uiteindelijk. Het was bizar, maar één ding kon hem niet ontzegd worden: charisma.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.