Gemeenten: maak toeslagen simpeler

De toeslagen en inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen moeten veel simpeler worden. Het huidige, ingewikkelde stelsel werkt het ontstaan van schulden soms juist in de hand. Dat schrijven gemeenten, sociale diensten en drie andere organisaties die zich met armoede bezighouden in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert deze donderdag over armoedebeleid.

Wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor allerlei regelingen: huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, maar bijvoorbeeld ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Elke regeling heeft zijn eigen voorwaarden. Wie een fout maakt, loopt het risico dat die pas na meer dan een jaar ontdekt wordt. En dan kunnen in één keer honderden euro’s worden teruggevorderd.

Dat leidt vooral tot problemen bij flexwerkers en zzp’ers met een wisselend inkomen, zegt Erik Dannenberg, voorzitter van de vereniging van sociale diensten Divosa. „Iedere keer als hun inkomen iets hoger is, moeten ze dat melden bij allerlei verschillende loketten. Zij moeten soms wel twintig contacten per maand onderhouden met de overheid.”

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) laat in een reactie weten dat het kabinet het „voornemen” heeft om „de toekomst van het toeslagenstelsel” te onderzoeken. Op Prinsjesdag wordt daar meer over bekend.

Zaterdag in NRC: special over armoede in Nederland