Argentijns Huis van Afgevaardigden stemt voor legalisering abortus

Argentijnse congresleden uit het Huis van Afgevaardigden stemden donderdagmiddag voor legalisering van abortus binnen de eerste veertien weken van de zwangerschap.

Het was vooraf allerminst duidelijk hoe de stemming uit zou pakken in het katholieke land: van twintig congresleden was nog onbekend hoe ze zouden stemmen. Uiteindelijk stemden 129 congresleden voor legalisering en 125 tegen na een debat van ruim 22 uur, meldt persbureau AP. Eén lid onthield zich van stemming.

Abortus is nu nog illegaal in het Zuid-Amerikaanse land, tenzij sprake is van verkrachting of gezondheidsrisico’s. Naar schatting worden jaarlijks 400.000 clandestiene abortussen uitgevoerd, waarbij honderden vrouwen overlijden. President Mauricio Macri is tegen abortus, maar zal de wet niet tegenhouden, schrijft het persbureau.

Het is nog onbekend wanneer de Argentijnse Senaat over het wetsvoorstel zal stemmen. Het congres gaat eerst nog in debat over de details van het wetsvoorstel: mogelijk wordt het nog per artikel aangepast. Daarna gaat de Argentijnse Senaat, die als zeer conservatief geldt, over de wet stemmen.

Correctie 14/6/2018: 125 congresleden stemden tegen het wetsvoorstel. Eerder werd 123 gemeld. Dat is hierboven aangepast.