Amsterdamse politie rolt Canta-bende op

De Amsterdamse politie heeft de afgelopen tijd zeven mensen aangehouden in verband met de diefstal van achttien 45-kilometerwagens. De diefstallen vonden al aan het begin van het jaar plaats maar de politie komt er nu pas mee naar buiten. Vooral ouderen waren slachtoffer van het ontvreemden van de Canta’s.

De zeven arrestanten bestaan uit zowel dieven als kopers van de gestolen wagentjes. Het gaat om mensen in de leeftijd van 17 tot en met 62 jaar oud. De hoofdverdachten zijn een vader en zoon. Zij werden eind maart opgepakt vanwege meerdere diefstallen. Het voorarrest van de vader is woensdag door de rechtbank Amsterdam verlengd.

De Canta’s werden op verschillende plaatsen in de stad gestolen. Er is volgens de politie niet één specifiek gebied waarin meer diefstallen plaatsvonden. De wagentjes werden dan uiteindelijk ook verspreid over de hele stad teruggevonden.

Economische motieven

Waarom de Canta’s in trek waren bij de dieven is evenmin bekend, maar de politie heeft wel een vermoeden. “Als je ziet wat ze op internet opbrengen, zegt dat wel iets over het gemak waarmee ze verkocht kunnen worden”, zegt een woordvoerder. “De prijzen lopen al snel op tot zo’n 10.000 euro, de prijs van een kleine gewone personenauto.” Sommige van de slachtoffers waren voor hun vervoer afhankelijk van de wagentjes en waren door de diefstal aan huis gekluisterd.