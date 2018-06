25 jaar celstraf voor dood van tientallen migranten

Vier smokkelaars die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van tientallen migranten in een koelwagen in Oostenrijk, zijn allemaal veroordeeld tot 25 jaar celstraf. Dat heeft een Hongaarse rechtbank donderdag besloten, meldt Reuters. Het gaat om drie Bulgaren en de Afghaanse leider van de groep.

De vrachtwagen werd in 2015 aangetroffen langs de snelweg. In het laadruim waren in totaal 71 gestikt. Het ging om mannen, vrouwen en kinderen uit Afghanistan Syrië, Irak en Iran.

De vier smokkelaars kunnen nog in beroep. In totaal zijn veertien bendeleden aangeklaagd. Nog eens zeven zijn schuldig bevonden aan mensensmokkel. Zelf hebben ze allemaal ontkend deel uit te maken van een criminele organisatie. Hongarije leidde het onderzoek naar het incident omdat de vrachtwagen ook via dat land Oostenrijk was binnengekomen.

NRC-correspondent Roeland Termote zocht uit hoe het drama met de koelwagen heeft kunnen gebeuren. Lees de reconstructie:: De mannen van de koelwagen

Uit opnames van Hongaarse opsporingsinstanties bleek dat de smokkelaars doorhadden dat de migranten in doodsangst verkeerden, maar toch door bleven rijden. Het drama speelde zich af te midden van de migrantencrisis in Europa, en zette het Europese vluchtelingendebat verder op scherp.