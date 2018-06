WK voetbal 2026 in Noord-Amerika

Het wereldkampioenschap voetbal in 2026 wordt in Noord-Amerika gehouden. Het gezamenlijke bid van Canada, Mexico en Amerika kreeg woensdagmiddag tijdens het FIFA-congres op de vooravond van het WK voetbal in Rusland de meeste stemmen van de vertegenwoordigers van de nationale voetbalbonden. Het gecomineerde bid kreeg 134 van de 200 stemmen. Het concurrerende bid was van Marokko en kreeg 65 stemmen. Het is de vijfde keer dat Marokko een WK-bid verliest.

Het was voor het eerst dat de toekenning van het wereldkampioenschap via een openbare, elektronische verkiezing verliep. De procedure werd aangepast na eerdere schandalen rond de toewijzing van het WK voetbal: eerder stemden alleen de circa twintig leden van het FIFA-bestuur in een besloten stemming. Nu hadden alle 210 vertegenwoordigers van de nationale voetbalbonden een stem – met uitzondering van de zeven vertegenwoordigers van de vier landen met een bid. Drie landen brachten geen stem uit.

Met de nieuwe procedure hoopt FIFA de verdenkingen van corruptie rond de toewijzing van het wereldkampioenschap weg te nemen. Zo zou Qatar het organiseren van het WK in 2022 niet eerlijk gewonnen hebben, hoewel sluitend juridisch bewijs daarvoor ontbreekt.

Technische details

Vertegenwoordigers van de twee bids kregen voorafgaand aan de stemming nog vijftien minuten de tijd voor een laatste presentatie. Ook legde FIFA-functionarissen de technische details nog eens uit aan de FIFA-leden: hoeveel stadia heeft het bid beschikbaar; hoeveel geld wordt er opgehaald en hoe goed is de infrastructuur van het bid?

In die technische details kwam het gecombineerde Noord-Amerikaanse bid duidelijk als winnaar uit de bus: de infrastructuur was beter dan die van Marokko en de omzet die het wereldkampioenschap zou genereren was in Noord-Amerika ruim het tweevoudige van Marokko; 11 miljard tegen 5 miljard dollar.

Nederland steunde desondanks het Marokkaanse bid. De Nederlandse voetbalbond KNVB “voelde zich verbonden met Afrika en Marokko”, aldus voorzitter Michael van Praag. De KNVB erkende dat het Noord-Amerikaanse bid betere papieren had, maar koos volgens secretaris-generaal Gijs de Jong toch voor Marokko vanwege loyaliteit aan “een belangrijk deel van onze Nederlandse samenleving, namelijk aan de in Marokko wortelende gemeenschap.”

De afgevaardigden hadden drie keuzes: het Marokkaanse bid, het gecombineerde Noord-Amerikaanse bid of geen van beide. Als die laatste keuze de meerderheid van de stemmen had gekregen, konden andere landen weer meedingen in een tweede ronde. Die optie kreeg woensdagmiddag in Moskou één stem van Iran.

In 2026 doen voor het eerst 48 landenteams mee aan de strijd om de wereldtitel. Voorheen was dat 32.